مين أحلى | شاهد ليلى علوي وشقيقتها في أحدث ظهور

نشرت الفنانة ليلى علوي، صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها بجوار شقيقتها «لمياء» وصديقة أخرى، لتهنئ الجميع بمناسبة العام الجديد 2020.



وتفاعل جمهور ومتابعو ليلى علوي عبر انستجرام، الذين أبدوا إعجابهم بالصورة وجمال الشقيقتين، متفاوتين في الآراء حول من الأجمل.



وتنتظر ليلى علوى عرض فيلمها الجديد "التاريخ السرى لكوثر" والذى لم يتحدد عرضه حتى الان وهو العمل الذى تعود به إلى السينما بعد احدث أفلامها "الماء والخضرة والوجه الحسن".



وتجسد ليلى علوى فى الفيلم المنتظر عرضه، دور سيدة محجبة ومتشددة دينيا وتكشف من خلال هذا الدور كيف أن المتطرفين دينيا يستخدمون الدين من اجل تحقيق اهدافهم.