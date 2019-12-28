تفسير حلم شخص ميت وهو حي في الحقيقة.. فيديو

تفسير حلم شخص ميت وهو حي في الحقيقة ..أوضح الشيخ موسى الفواخري، مفسر الأحلام، تفسير حلم شخص ميت وهو حي في الحقيقة، موضحًا أنه يعني التوبة من ذنب وتغيير حياته إلى الأفضل؛ لقوله تعالى: «أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ» الأنعام.









وأضاف«الفواخري» خلال تقديمه برنامج أسرار الرؤى المذاع عبر قناة المحور الفضائية، ردًا على سؤال: ما تفسير حلم شخص ميت وهو حي في الحقيقة ؟ أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه:« قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ (11)»غافر، لافتًا إلى أنه صلاح حال وتجديد في أمور الطاعة.





وأشار إلى أن رؤية الإنسان نفسه يأكل من لحم الدجاج، فهذا يعني أنه سيحصل على أشياء يشتهيها؛ لقوله تعالى: « لَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ (21)» الواقعة.





تفسير حلم السفينة تغرق

كان الشيخ موسى الفواخري، مفسر الأحلام، قد قال إن رؤية الإنسان نفسه في سفينة تغرق معناه أنه على معصية وأنه على خطر؛ لقوله تعالى:« مِّمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا (25)»نوح.





وتساءل «الفواخري» ردًا على سؤال: ما تفسير حلم السفينة تغرق في المنام ؟ عما إذا كان هذا الشخص الذي رأى نفسه في سفينة تغرق، يصلي أم هو تارك للصلاة.



