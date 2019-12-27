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رياضة

في اللحظات الأخيرة | حكم مباراة الترجي وفيتا كلوب يثير الجدل .. تفاصيل

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 11:24 م
صدى البلد
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نور عادل
أثار حكم مباراة الترجي التونسي وفيتا كلوب الجدل وذلك في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة.

وتعادل الترجي التونسي مع منافسه فيتا كلوب سلبيًا دون أهداف بالمباراة التي جمعتهما اليوم باستاد رادس في إطار ثالث جولات دور مجموعات دوري ابطال افريقيا.

وانفرد لاعب فيتا كلوب بالكرة و حارس الترجي التونسي بكرة خطيرة من منتصف الملعب، ولكنه فوجئ بالحكم يقاطعه ويطلق صافرة نهاية المباراة في لقطة اعترض عليها لاعبو الفريق الكونغولي.

وعاد نادي الترجي التونسي للمشاركة في البطولة الأفريقية وذلك بعد ايام قليلة من مشاركته في كأس العالم للأندية وحصده المركز الخامس.

وفشل الفريق التونسي في تحقيق الفوز على فريق فيتا كلوب، على الرغم من تواجد المباراة وسط جماهيره وعلى ملعبه.

ولا يزال الترجي- رغم التعادل- متصدرا ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط من الفوز في مباراتين والتعادل في مواجهة وحيدة، ويأتي خلفه الرجاء المغربي برصيد 6 نقاط من الفوز في مواجهتين والخسارة في مواجهة أخرى، وفي المركز الثالث شبيبة القبائل بـ 3 نقاط، ويتذيل الترتيب فيتا كلوب بنقطة وحيدة.


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