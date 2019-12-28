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أخبار العالم

الأمم المتحدة تعتمد قرارا روسيا بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية

السبت 28/ديسمبر/2019 - 11:09 ص
الجرائم الإلكترونية
الجرائم الإلكترونية
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أ ش أ
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم السبت، قرارا روسيا بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، على الرغم من اعتراض الولايات المتحدة.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" أنه جرى التصويت على مشروع القرار الروسي وحصل على موافقة 79 دولة، وعارضته 60 دولة، وامتنعت 33 دولة أخرى عن التصويت​​​.

وينص القرار على "مواجهة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية".. كما يتضمن القرار أن تقوم اللجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة بعقد جلسة تنظيمية لمدة ثلاثة أيام في أغسطس عام 2020 في نيويورك للاتفاق على خطة وإجراءات للعمل في المستقبل بهذا الصدد، وتطلب الجمعية العامة من الأمين العام للأمم المتحدة تخصيص الموارد اللازمة لتنظيم عمل تلك اللجنة.
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