مانشستر يونايتد يسعى لمواصلة صحوته بـ الدوري الإنجليزي على حساب بيرنلي

يحل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ضيفا على نظيره بيرنلي، اليوم، السبت، في تمام العاشرة إلا ربع مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 20، من مسابقة الدوري الإنجليزي.





ويسعى مانشستر يونايتد لمواصلة صحوته بـ الدوري الإنجليزي بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد اكتساح نيوكاسل بـ أربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية.





على الجانب الآخر يطمح فريق بيرنلي، في تحقيق نتيجة إيجابية على أرضه ووسط جماهيره، للتقدم إلى منتصف جدول الترتيب.





ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد بـ 28 نقطة، بينما يتواجد بيرنلي في المركز الـ14 برصيد 24 نقطة.



