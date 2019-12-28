لعدم وجود حاجز.. مصرع مزارع سقط من أعلى سلم منزله بسوهاج

استقبل مستشفى دار السلام بسوهاج، عاملا جثة هامدة إثر سقوطه من أعلى سلم منزله بالطابق الثاني لعدم وجود حاجز للسلم، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.



كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من مركز شرطة دار السلام، بورود بلاغ بوفاة أحد الأشخاص دائرة المركز، وانتقل إلى مكان الواقعة، ضباط مباحث المركز، وتبين من الفحص أنه أثناء نزول "مينا. ظ"، 35 عاما، مزارع، مقيم دائرة المركز من سلم منزله - بدون حاجز - بالطابق الثاني اختل توازنه وسقط أرضًا مما نتج عنه وفاته.



وبسؤال كل من شقيقه "أيسم. ظ"، 33 عاما، سائق، وعمه "فريد. م"، 49 عاما، عامل زراعي، مقيمين بذات الناحية، نفيا الشبهة الجنائية.