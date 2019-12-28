AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

لعدم وجود حاجز.. مصرع مزارع سقط من أعلى سلم منزله بسوهاج

السبت 28/ديسمبر/2019 - 11:27 ص
جثة
جثة
Advertisements
خالد رياض
استقبل مستشفى دار السلام بسوهاج، عاملا جثة هامدة إثر سقوطه من أعلى سلم منزله بالطابق الثاني لعدم وجود حاجز للسلم، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من مركز شرطة دار السلام، بورود بلاغ بوفاة أحد الأشخاص دائرة المركز، وانتقل إلى مكان الواقعة، ضباط مباحث المركز، وتبين من الفحص أنه أثناء نزول "مينا. ظ"، 35 عاما، مزارع، مقيم دائرة المركز من سلم منزله - بدون حاجز - بالطابق الثاني اختل توازنه وسقط أرضًا مما نتج عنه وفاته.

وبسؤال كل من شقيقه "أيسم. ظ"، 33 عاما، سائق، وعمه "فريد. م"، 49 عاما، عامل زراعي، مقيمين بذات الناحية، نفيا الشبهة الجنائية.
Advertisements

ترشيحاتنا

مجموعة الأهلي.. النجم الساحلي يواجه الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا

فيديو مؤثر.. لحظة العثور على رضيع بأحد صناديق القمامة بالسعودية

أسعار ستروين citroen ds اليوم في مصر بعد تراجع الدولار اليوم.. تفاصيل

موعد مباريات اليوم السبت 28-12-2019 والقنوات الناقلة

دوري أبطال إفريقيا.. موعد مباراة الأهلي وبلاتينيوم والقنوات الناقلة

في جلسة تصوير مثيرة.. مي سليم تبرز أنوثتها بفستان قصير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وادى المساخيط بالفيوم كنز تراثى.. عثر بداخله على هياكل حيتان تعود لـ 40 مليون عام

أسعار ستروين citroen ds اليوم في مصر بعد تراجع الدولار اليوم.. تفاصيل

إيه ذنب الحمامة.. شاهد عروس تتعرض لموقف محرج أثناء زفافها