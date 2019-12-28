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حوادث

اختلفوا على ملكية مضيفة.. مشاجرة بالرصاص بين أبناء عمومة في سوهاج

السبت 28/ديسمبر/2019 - 11:24 ص
جثة
جثة
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خالد رياض
تمكنت الأجهزة الأمنية في سوهاج، من السيطرة علي مشاجرة أصيب فيها 5 أشخاص أبناء عمومة بكدمات وجروح، إثر خلاف نشب بينهم على ملكية مضيفة واستخدم في المشاجرة الأعيرة النارية، وضبطت الشرطة بندقيتين وفرد صناعة محلية.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا بنشوب مشاجرة بين كلًا من "طرف أول" (أحمد.ع.أ) 45 عاما عامل، (أحمد.ر.ع) 50 عاما عامل، و(محمد.ع.أ) 47 عاما عامل مصابين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، و"طرف ثان"، (محمد.ع.ا) 49 عاما عامل، و(محمد.ع.م) 74 عاما عامل مصابين باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح متفرقة بالجسم وتم تحويلهما لمستشفي سوهاج الجامعي، الطرفان أبناء عمومة.

انتقل إلى مكان الواقعة قيادات قطاع الجنوب وضباط مباحث المركز، تم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الطرف الأول بندقية آلية و16 طلقة من ذات العيار، فرد روسي محلي الصنع و4 طلقات من ذات العيار وبحوزة الطرف الثاني بندقية آلية و13 طلقة من ذات العيار.

وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بالتعدي بالضرب وإطلاق أعيرة من أسلحة نارية فـي الهواء "دون حدوث إصابات" بسبب خلافات علي ملكية مضيفة عائلية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر محضر بالواقعة.
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