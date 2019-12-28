منعدم الرحمة.. معلم يطلب من طلابه القيام بفعل مهين | فيديو

على ما يبدو أن بعض المعلمين غير مؤهلين بأن يكونوا في هذه الوظيفة التي تحتم عليهم أن يكونوا رفقاء وتتمتع قلوبهم بالرحمة، فقد أقدم معلم صيني على فعل مشين في حق طلابه.



فقد أمر المعلم طلابه باللطم على وجوههم وأفواهم بشدة، وإذا خالف طالب ما أمر به، يقوم بضربه بنفسه، بحسب ما نشرت وكالة "شينخوا" الصينية.



ويظهر مقطع فيديو المعلم وهو يعاقب 30 طالبًا داخل الفصل الدراسي بإحدى الحضانات؛ حيث أوقفهم في 3 صفوف ومن ثم طلب منهم ضرب أنفسهم على وجههم وأفواههم.



وكان هو يتنقل بين الصفوف ليتأكد بأنهم يقومون بتنفيذ طلبه، لينتشر مقطع الفيديو المسيء للأطفال وتقدم أولياء الأمور ببلاغات ضد المعلم الذي ألقي القبض عليه من قبل قوات الشرطة الصينية وبدء التحقيق معه.



ويذكر أولياء الأمور أن هذه ليست المرة الأولى الذي يقوم فيه المعلم بمعاقبة الأطفال بطريقة وحشية هكذا، فيما ذكرت الشرطة أنها مازالت تحقق مع المعلم في تفاصيل الواقعة، وكذلك المسئولون عن الحضانة.



