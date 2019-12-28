هكذا نقل أردوغان 1000 مسلح إلى ليبيا لدعم الميليشيات الإرهابية

كشفت صحيفة العرب الدولية عن الخطة التي اتبعتها السلطات التركية وحكومة السراج من أجل نقل المسلحين إلى ليبيا لمساندة الميليشيات التي تقاتل الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.



ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن حوالى ألف مسلح وصلوا من سوريا إلى طرابلس عبر تركيا خلال اليومين الماضيين للقتال في صفوف ميليشيات طرابلس، مشيرة إلى أن نقل المسلحين المرتزقة من سوريا إلى ليبيا عبر تركيا، تم من خلال رحلات على متن الخطوط الليبية والخطوط الأفريقية.



ولفتت الصحيفة إلى أن آخر رحلة لشركة الخطوط الأفريقية هبطت في مطار معيتيقة في طرابلس.



وقالت المصادر إن "المجلس الرئاسي اتصل بالخطوط الأفريقية ليلة الخميس، وطلب تسيير رحلة عارضة إلى إسطنبول مساء الجمعة، وسيكون خط سيرها (معيتيقة إسطنبول - إسطنبول معيتيقة)".



وأضافت أن الطائرة "سوف تقلع فارغة من دون ركاب في اتجاه إسطنبول عند تمام الساعة السادسة" بالتوقيت المحلي الليبي".



وأكدت المصادر أن عدد الرحلات التي تم تسييرها حتى الآن بلغ 4 رحلات، ونفذتها طائرات كبيرة، منها اثنتان من الخطوط الجوية الليبية واثنتان من الخطوط الأفريقية.