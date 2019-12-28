كل عام وأنتم بخير.. أمنياتي لعام 2020

كل عام وأنتم بخير وحب وسلام، مع بداية عام جديد أدعو الله أن يكون سعيدًا على الجميع، ويارب احفظ بلدي وأهلي وأصدقائي.. واجعلها بداية خيرٍ وحبٍ وسلامٍ، وكللها بالنجاح والتوفيق.. اللهم احمِ بلدي، واحفظها واحفظ رئيسها عبد الفتاح السيسي؛ الذي قادها للأمن والأمان والنجاح واستعاد لها مكانتها بين الأمم.. يارب اجعل بيده الخير كله واجعله يتم ما بدأه من نجاح وإصلاح، وانصره وانصرنا على أعدائنا وأعداء النجاح؛ لقد أصبح لدينا اقتصاد قوي بشهادة الجهات الأجنبية التي أكدت أن مصر أصبحت نموذجًا لكل دول العالم وأصبح لديها اقتصاد قوي ينمو بمعدل 5 % .. وأن لدينا مناخ استثمار جاذب بما فيه من أمن واستقرار وقوانين جديدة تجذب المستثمرين اللهم زدها أمنا واستقرارا.





يارب لقد أصبح لدينا برامج لمساعدة أهلنا الفقراء في القرى والنجوع والكفور.. فاللهم أغنِ كل فقير واكسهِ ثوب العافية .. يارب بفضلك استطعنا القضاء على فيروس سي اللهم لا تعده مرة أخرى، وقد بدأنا برنامج تأمين صحي لعلاج المصريين، الفقراء قبل الأغنياء ليصبح الجميع سواسية في تلقي العلاج، اللهم وفقنا فيه واجعله يمتد إلى كل ربوع مصر واشف كل مريض، يارب اجعل مصر واحدة من أقوى الدول فهي تعمل وتكافح ويعمل رئيسها ليلا نهارا بلا كلل ولا ملل .. كل يوم نفتتح مشروعات جديدة، تحمل الخير لأهلنا في كل مكان شرقًا وغربًا.. في الصعيد والقاهرة ووجه بحري.. كل يوم مشروع جديد في محافظة جديدة سواء صناعي أو زراعي أو سكني.. يارب اجعلها جنةً في الأرض واجعلها قبلة السياح من شتى أنحاء الأرض.





يارب بفضلك استطاعت بلدي أن تستعيد قوتها وعافيتها، وتبني لحاضر أهلها ومستقبل شبابها في وقت تعم فيه الفوضى والقتال والحروب والصراعات منطقتنا.. اللهم احفظها واحفظ نيلها العظيم مصدر الحياة والخير والرخاء.. واجعلها في أمنك وأمانك فأنت من حفظت يونس في بطن الحوت، وأنت من أخرجت يوسف من الجُبِّ، وأنت من قلت ادعوني أستجب لكم يارب لقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا.





اللهم اجعل لنا من كل همٍ فرجًا ومن كل ضيقٍ مخرجًا





يارب كن معنا لا علينا واجعل أهل بلدي في وحدة، ووفاق إلى يوم الدين وقهم شر الفتنة والطائفية ونجنا من كيد أعدائنا.





يارب أنت من أمَّنت مصر وقلت ادخلوا مصر آمنين، يارب اجعلها آمنة من كل شر، ومن كل بلاء عافية .. اللهم أنت ملاذنا وأنت عياذنا وأنت الدعم والسند يارب أنت من تقول للشئ كن فيكون وأنت القادر العدل الحكم اللهم عليك توكلنا وإليك أنبنا .. يارب احفظ مصر من كل سوء ومكروه وفتنه .. واحفظ أمنها واستقرارها واحفظ أهلها من كل شر





اللهم إجعل عام 2020 عام خير وسعادة





اللهم اجعل عام 2020 عام سلام وحب وزد فيه مصر من كل الخيرات



