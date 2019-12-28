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فن

بمشاركة حفيدتها.. أوبرا دبي تستضيف كوكب الشرق بـ هولوجرام

السبت 28/ديسمبر/2019 - 06:41 م
كوكب الشرق
كوكب الشرق
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محمود نوفل
في سابقة الأولى من نوعها، باستخدام تقنية الـ "هولوجرام" تستضيف أوبرا دبي سيدة الغناء العربي، كوكب الشرق الفنانة الراحلة أم كلثوم، لليلتين متتاليتين من الطرب العربي الأصيل.

وأقيمت الليلة الأولى من حفل كوكب الشرق أم كلثوم، الخميس الماضي في أوبرا دبي، بينما تُقام الليلة الثانية من الحفل علي ذات المسرح اليوم.

ومن المقرر أن تشارك سيدة الغناء العربي الحفل حفيدتها " سناء نبيل " التي أدهشت جمهور برنامج "Arabs Got Talent"، بموهبتها الغنائية ليس ذلك فحسب، بل بدعم من فرقة أوركسترا حية.

وفي مقطع فيديو نشره حساب أوبرا دبي الرسمي على موقع "إنستجرام" للمغنية المصرية، علّق قائلًا: "عرض مذهل يجمع بين أصالة الموسيقى، وأهم صوت نسائي في العالم العربي، وأحدث التقنيات".

وأضاف الحساب قائلًا: "يشكل هذا الحفل تحية لايقونة الفن العربي الراحلة، السيدة أم كلثوم".

يذكر أن الراحلة أم كلثوم أبهرت الجماهير، بظهورها باستخدام تقنية الـ"هولوجرام"، ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة، بالسعودية، في يناير 2019.
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