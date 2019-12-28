كلوب يكشف آخر تطورات الرباعي المصاب قبل لقاء ليفربول وولفرهامبتون

يحل ولفرهامبتون ضيفًا ثقيلًا على ملعب "الأنفيلد" غدا الأحد، عندما يلتقي مع ليفربول في إطار الجولة العشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.



وتحدث الألماني يورجن كلوب حسبما نشر الموقع الرسمي لليفربول مساء اليوم السبت عن مباراة الغد قائلًا: " كل من كان متاحًا في قائمة المباراة الماضية سيكون متاحًا في المباراة القادمة".



وعن إصابة جوردان هيندرسون قال: "هو بخير، كان يعاني من بعض الآلام فقط ".



وعن الرباعي المصاب فابينيو و ديان لوفرين وجويل ماتيب وأليكس أوكسليد تشامبرلين قال: "الأمور تسير بشكل إيجابي معهم و لكن لسوء الحظ لن يكون أحد منهم متاح للمباراة ، و سيكونون في التدريبات في منتصف يناير".



وتابع: "سيكون علينا الانتظار عدة مباريات قبل عودتهم ، لست متأكدًا من عدد المباريات التي سيغيبون فيها عنا ربما 4 أو 5 مباريات".



و استطرد قائلًا: "تشامبرلين أصبح يسير بدون عكازات و لكن علينا الانتظار حتى حصوله على الضوء الأخضر للمشاركة في المباريات من الجهاز الطبي".