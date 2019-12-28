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قنابل موقوتة .. أحمد موسي : سائقو النقل الثقيل يقودون بسرعات جنونية ولا رادع لهم.. فيديو

السبت 28/ديسمبر/2019 - 08:19 م
أحمد موسى
أحمد موسى
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عبد الخالق صلاح
انتقد الإعلامي أحمد موسى، وقوع حادث ضخم في طريق بورسعيد _ دمياط، وفاة 23 عاملا وإصابة 7 أخرين، بسبب السرعة الجنونية على الطرق السريعة، ووصف بعض هؤلاء السائقين بـ "القنابل الموقوتة" على الطرق.

وأضاف احمد موسى خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن سيارة نقل ثقيل أطاحت بأتوبيس كان يقل عمالا في طريق عودتهم من اشغالهم، مستنكرا اهمال سائقي النقل الثقيل الذين يقودون السيارات بسرعة جنونية.

وأشار احمد موسى، أن معظم الحوادث بسبب سيارات النقل الثقيل، مطالبا بتوقيع أقصى العقوبة على كل سائق مخطئ ويتسبب في قتل المصريين.

ومن جابنه قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن الحادث أليم، بالرغم من أن الطريق على أعلى مستوى وآمن جدا ولكن الخطأ من سائق التريلا.

وأوضح الغضبان، أن الأتوبيس كان به 30 موظفا عائدين من عملهم، اعترضهم سائق التريلا وصدم الأتوبيس الذي كان يسير على الطريق بصورة صحيحة دون اي خطأ يذكر من صاحبه.

وأكمل الغضبان،: « الحادثة لا يتصورها عقل بسبب إهمال سائق التريلا .. الذي تم التحفظ عليه في أحد المستشفيات»، منوها أن الوفيات 23 شهيد عمل، باقي الـ30 مصابين.

واستطرد الغضبان: « العمال غالبيتهم من محافظة دمياط يعملون في أحد مصانع الملابس الجاهزة ... ويعودون الى محافظتهم يوميا في الساعة الثالثة».
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