تضليل.. نقيب الفلاحين يصدم شعبة الخضروات بعد إعلانها عدم زيادة أسعار الطماطم

لافتا ان اسعار الطماطم بالفعل في تزايد وان الهدف من اعلان ذلك ليس ضرب السوق كما ادعي البعض وانما الهدف اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمه لمنع حدوث ازمة.



واضاف ابوصدام ان كيلو الطماطم زاد بمقدار جنيه علي مدار الاسبوع الماضي وانه يتوقع استمرار ارتفاع اسعار الطماطم حتي نضج العروه القادمه في فبراير ، لافتا انه يتطلع الي اتخاذ تدابير احترازيه تساعد علي توازن الاسعار في الفتره القليله القادمه.



وأوضح أن محصول الطماطم هذا الموسم غير مطمئن نتيجه للتغيرات المناخيه غير الملائمة التي اثرت سلبيا علي الزراعات المكشوفه وادت لانتشار الامراض وقلة الانتاجيه بالاضافه الي تعاقدات بعض المزارعين في محافظات سوهاج وقنا وأسيوط وأسوان مع مصانع تجفيف الطماطم متابعًا: انه يتمني استقرار الاسعار وعدم زيادتها بشكل غير طبيعي لان بعض المزارعين منتجين والأغلبية مستهلكين لهذا المحصول الاستراتيجي



وأشار عبدالرحمن إلى أن استقرار الاسعار هو هدف نسعي إليه وان الطماطم مشهورة بتقلب أسعارها مما يصعب السيطره علي وقف هذا التقلب دون سياسة زراعيه مسبقة نظرا لانها حساسه للتغيرات المناخيه.



وأعلن ابوصدام ، أن شعبة الخضروات والفاكهة، بعيده عن التصور الحقيقي لان تاجر الجمله لا يهمه ارتفاع او انخفاض السعر لان مكسبه محدد ومعروف بنسبه من المزارع وتاجر التجزئة يضيف ربح علي سلعته سواء رخيصه أو مرتفعة السعر وان تصريحات التجار عن استقرار الاسعار غير دقيقه ولا تستند إلى الواقع الفعلي.