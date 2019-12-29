أخبار الحوادث.. الراقصة جوهرة رقصت بدون شورت وأدت حركات جنسية للزبائن والمحكمة تؤيد سجنها.. ارتفاع ضحايا حادث أتوبيس بورسعيد

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من أخبار الحوادث المأساوية ضمت بين طياتها جرائم قتل ووقائع أخرى، وفيما يلي أهم ما جاء بها:
*مأموريات للبحث عن الراقصة جوهرة | ومصادر: دفاعها يطعن أمام النقض
كشفت مصادر أمنية أن الحكم الصادر ضد الراقصة جوهرة بتأييد حبسها عاما في اتهامها بالتحريض علي الفسق والفجور حكم نهائي واجب النفاذ.
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*جثث على الطريق | مدير الأمن يوجه بسرعة تسهيل إجراءات دفن ضحايا حادث أتوبيس بورسعيد
حرص اللواء هشام خطاب مدير أمن بورسعيد علي احتواء الحالة العامة لأهالي ضحايا حادث طريق بورسعيد الاستثمار من شهداء لقمة العيش و البالغ عددهم 23 حالة وفاة .
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*مصرع مسنة أثناء عبورها الطريق الصحراوي
لقيت سيدة مسنة مصرعها، بحادث عبور مشاه على الطريق الصحراوى اتجاه الإسكندرية، عند الكيلو 71 بدائرة قسم شرطة غرب النوبارية وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى تحت تصرف النيابة.
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*الراقصة جوهرة رقصت بدون شورت وأدت حركات وإيماءات جنسية للزبائن ..ننشر حيثيات حبسها سنة
قالت محكمة مستأنف 6 أكتوبر فى حيثيات حكمها بتأييد حبس المتهمة إكاترينا أندريفا وشهرتها الراقصة جوهرة سنة مع الشغل والنفاذ.
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*فتح تحقيقات موسعة.. ارتفاع عدد ضحايا حادث بورسعيد لـ 23 متوفيًا و7 مصابين
ارتفعت حصيلة ضحايا حادث طريق بورسعيد دمياط إلي الآن لـ 23 متوفيًا و7 مصابين نقلوا جميعًا إلي مستشفيات بورسعيد.
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*شهيد لقمة العيش.. أحمد خرج للعمل على التوك توك وعاد جثة هامدة.. المتهم: مكنش قصدي أموته
لم يتوقع أحمد أن القدر سطر له هذه النهاية المأساوية وأن هذه هى المرة الأخيرة التى يخرج فيها من البيت للبحث عن لقمة عيشه ولن يعد لأسرته مرة أخرى.
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*قتلا مسنة الشرقية في الشارع .. إحالة أوراق «عرسة وخالص» إلى فضيلة المفتى
قضت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار مختار ماضى ، إحالة أوراق عاطل قتل سيدة مسنة بالاشتراك مع سيدة، للمفتى، لاستطلاع الرأى الشرعى، وحددت هيئة المحكمة جلسة 23 مارس للنطق بالحكم.
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*بعد الحكم بسجن الراقصة جوهرة.. اِعرف كل ما يخص جريمة التحريض على الفسق والفجور
أيدت محكمة جنح مستأنف الجيزة، الحكم الصادر بحبس الراقصة الروسية جوهرة سنة مع الشغل، فى اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، وارتداء بدلة رقص مخالفة للمواصفات، وعدم حملها تصريحا للعمل، عرف حسام الجعفرى المحامى والخبير القانونى، جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء والفرق بينهما.
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*وضع سم فئران للحشرات ثم جلس على الطعام.. تسمم صاحب كافتيريا بالمنوفية
أصيب عامل بمدينة قويسنا بالتسمم بعد تناوله الطعام دون غسل يديه عقب وضعه سم فئران للحشرات المتواجدة بمنزله.
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*ننشر الخريطة المرورية الجديدة ضمن مشروع تطوير منطقة مصر الجديدة
تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور أثناء تنفيذ نظام الاتجاه الواحد بشوارع (الثورة – حسين كمال – الحرية – عمر بن الخطاب) بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، وذلك ضمن المشروع الخاص بتطوير منطقة مصر الجديدة.
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا
*مأموريات للبحث عن الراقصة جوهرة | ومصادر: دفاعها يطعن أمام النقض
كشفت مصادر أمنية أن الحكم الصادر ضد الراقصة جوهرة بتأييد حبسها عاما في اتهامها بالتحريض علي الفسق والفجور حكم نهائي واجب النفاذ.
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا
*جثث على الطريق | مدير الأمن يوجه بسرعة تسهيل إجراءات دفن ضحايا حادث أتوبيس بورسعيد
حرص اللواء هشام خطاب مدير أمن بورسعيد علي احتواء الحالة العامة لأهالي ضحايا حادث طريق بورسعيد الاستثمار من شهداء لقمة العيش و البالغ عددهم 23 حالة وفاة .
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا
*مصرع مسنة أثناء عبورها الطريق الصحراوي
لقيت سيدة مسنة مصرعها، بحادث عبور مشاه على الطريق الصحراوى اتجاه الإسكندرية، عند الكيلو 71 بدائرة قسم شرطة غرب النوبارية وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى تحت تصرف النيابة.
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا
*الراقصة جوهرة رقصت بدون شورت وأدت حركات وإيماءات جنسية للزبائن ..ننشر حيثيات حبسها سنة
قالت محكمة مستأنف 6 أكتوبر فى حيثيات حكمها بتأييد حبس المتهمة إكاترينا أندريفا وشهرتها الراقصة جوهرة سنة مع الشغل والنفاذ.
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا
*فتح تحقيقات موسعة.. ارتفاع عدد ضحايا حادث بورسعيد لـ 23 متوفيًا و7 مصابين
ارتفعت حصيلة ضحايا حادث طريق بورسعيد دمياط إلي الآن لـ 23 متوفيًا و7 مصابين نقلوا جميعًا إلي مستشفيات بورسعيد.
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا
*شهيد لقمة العيش.. أحمد خرج للعمل على التوك توك وعاد جثة هامدة.. المتهم: مكنش قصدي أموته
لم يتوقع أحمد أن القدر سطر له هذه النهاية المأساوية وأن هذه هى المرة الأخيرة التى يخرج فيها من البيت للبحث عن لقمة عيشه ولن يعد لأسرته مرة أخرى.
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا
*قتلا مسنة الشرقية في الشارع .. إحالة أوراق «عرسة وخالص» إلى فضيلة المفتى
قضت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار مختار ماضى ، إحالة أوراق عاطل قتل سيدة مسنة بالاشتراك مع سيدة، للمفتى، لاستطلاع الرأى الشرعى، وحددت هيئة المحكمة جلسة 23 مارس للنطق بالحكم.
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا
*بعد الحكم بسجن الراقصة جوهرة.. اِعرف كل ما يخص جريمة التحريض على الفسق والفجور
أيدت محكمة جنح مستأنف الجيزة، الحكم الصادر بحبس الراقصة الروسية جوهرة سنة مع الشغل، فى اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، وارتداء بدلة رقص مخالفة للمواصفات، وعدم حملها تصريحا للعمل، عرف حسام الجعفرى المحامى والخبير القانونى، جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء والفرق بينهما.
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا
*وضع سم فئران للحشرات ثم جلس على الطعام.. تسمم صاحب كافتيريا بالمنوفية
أصيب عامل بمدينة قويسنا بالتسمم بعد تناوله الطعام دون غسل يديه عقب وضعه سم فئران للحشرات المتواجدة بمنزله.
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا
*ننشر الخريطة المرورية الجديدة ضمن مشروع تطوير منطقة مصر الجديدة
تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور أثناء تنفيذ نظام الاتجاه الواحد بشوارع (الثورة – حسين كمال – الحرية – عمر بن الخطاب) بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، وذلك ضمن المشروع الخاص بتطوير منطقة مصر الجديدة.
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