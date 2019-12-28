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حوادث

فتح تحقيقات موسعة.. ارتفاع عدد ضحايا حادث بورسعيد لـ 23 متوفياً و7 مصابين

السبت 28/ديسمبر/2019 - 08:44 م
حادث بورسعيد
حادث بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
ارتفعت حصيلة ضحايا حادث طريق بورسعيد دمياط إلي الآن لـ 23 متوفيًا و7 مصابين نقلوا جميعًا إلي مستشفيات بورسعيد.

وبدأ أهالي الضحايا يتوافدون على مستشفيات بورسعيد للتعرف علي ذويهم من بين المصابين والوفيات عقب صعوبة الوصول لشخصيات البعض من شدة تأثرهم بالحادث ذاته.

وكثفت الأجهزة الأمنية تواجدها بمحيط المستشفيات التي وضعت بها الجثامين والمصابين.

كان شهود العيان أكدوا أن سائق السيارة النقل صدم أتوبيس العمال أثناء قدومهم من بورسعيد بعد انتهاء عملهم بأحد مصانع الاستثمار مما أدى إلي اصطدام الأتوبيس بسور قرية الفردوس وتحطمه تمامًا. 

وشدّد اللواء عادل الغضبان علي فتح تحقيقات موسعة حول الحادث وملابساته ناعيًا شهداء لقمة العيش .
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