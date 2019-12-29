ولي عهد دبي يلتقي كريستيانو رونالدو وأسطورة التنس دجوكوفيتش.. صور

التقى الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولي عهد دبي بالبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، وأسطورة التنس الصربي نوفاك دجوكوفيتش خلال تواجد الاثنين في دبي.



ونشر رونالدو صورة عبر حسابه على إنستجرام رفقة الشيخ حمدان وكتب عليها: "من الرائع دائما رؤيتك يا صديقي".



وبدوره نشر دجوكوفيتش صورة عبر "إنستجرام" رفقة الشيخ وكتب :"لقد كان لدي دائمًا شغف قوي والتزام وحب للرياضة والسعادة. لقد حولتها إلى مهنة احترافية واستخدمها لتحدي نفسي للنمو والتحسن على كل مستوى من مستويات الحياة اليومية، ولكن أيضًا لإلهام الناس من حولي باستخدام الرياضة كمنصة للخير - من أجل الانضباط والقدرة التنافسية واللعب النظيف والوحدة ، العمل الجماعي".



وأضاف:" في طريقي، قابلت العديد من المتحمسين الذين يحبون الرياضة ، لكنك (موجها حديثه للشيخ بن راشد) رفعت الشغف والالتزام واحترام الرياضة إلى مستوى آخر. أحب عملك وأنا سعيد بخدمتك في هذه المهمة الرائعة لك لجعل حب الرياضة أقرب إلى الناس".



كما نشر رونالدو عدة صور له ولأسرته في دبي، حيث بدا أنه يستمتع بإجازة نهاية 2019 هناك.



كما التقى اللاعبان ونشر رونالدو مقطع فيديو لتدريبهما سويا، وقال رونالد:"أثناء تعليم دجوكوفيتش كيف يقفز!! كان من الممتع رؤيتك والتدرب معك يا صديقي".



فيما أعاد دجوكوفيتش نشر الفيديو وشكر رونالدو ملقبا إياه بمدربه.

