حدث ليلا.. أسماء ضحايا حادث بورسعيد.. فضيحة جديدة لـ أردوغان.. رد فعل جوهرة على حكم حبسها

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي.
ننشر أسماء المتوفين شهداء لقمة العيش في حادث طريق بورسعيد دمياط
نجح فريق الطب الشرعي المناظر لحالات وفيات حادث أتوبيس طريق بورسعيد دمياط السريع من شهداء لقمة العيش التعرف على 19 حالة وفاة من مجهولي الهوية عقب حضور أهالى المتوفين من دمياط.
على ضفاف النيل.. أول تعليق من جوهرة بعد تأييد حبسها بتهمة التحريض على الفسق
نشرت الراقصة جوهرة عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام " عددا من الصور عبر خاصية الاستورى.
فضيحة للعثماني.. أردوغان يبدأ نقل الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا
كشفت تقارير تتبع لحركة الطيران العالمي عن وجود تحركات مريبة بين تركيا وليبيا في الوقت الراهن، والتي تشير إلى تدشين أنقرة خطوطا لنقل المسلحين والأسلحة إلى ليبيا، لدعم حكومة الوفاق ومليشياتها.
عن طريق إنستجرام .. التحقيق مع فنانة مغربية شهيرة بتهمة ابتزاز شخصيات عامة
على الرغم من نفى إدارة أعمال الفنانة دنيا بطمة خبر التحقيق معها ومع شقيقتها ابتسام، لوجود شبهات في تورطها بتمويل حساب على مواقع التواصل الإجتماعى ويسمى "حمزة مون بيبي" والذى يستهدف إبتزاز بعض المشاهير، إلا أن هناك تقارير أكدت أن الشرطة المغربية أجرت تحقيقا مع الفنانة المغربية.
وأشارت تقارير صحفية مغربية أن الشرطة قامت باستدعاء شقيقة بطمة في منزل بمدينة الدار البيضاء، لكنهم لم يتوصلوا إليها، وهو ما دفع الأمن إلى زيارة منزل شقيقتها في مراكش.
الصفاقسي التونسي يرغب في التعاقد مع لاعب الأهلي .. اعرف التفاصيل
كشفت تقارير إعلامية تونسية عن طلب الصفاقسي التونسي استعارة جيرالدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ابتداء من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وحتى نهاية الموسم الحالي.
وكان اللاعب الأنجولي قد تلقى أيضا، عرضًا رسميًا من أحد أندية الدوري الإماراتي لضمه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
قائد الأهلي .. حسام عاشور يشعل السوشيال ميديا بموقفه مع سعد سمير.. شاهد
تداول نشطاء السوشيال ميديا ، صورة تجمع حسام عاشور كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، مع سعد سمير مدافع الفريق عقب خروجه من مباراة بلاتينيوم مصابا.
الصورة أوضحت موقف القائد لعاشور حيث جلس بجانب قدم سعد سمير المصابة، ويقوم بتدليكها بأكياس الثلج، ضمن الإسعافات الأولية للإصابات.
إطلاق نار في ولاية تكساس الأمريكية وسقوط قتلى ومصابين
تعرض 9 أشخاص لإطلاق نار في هجوم بولاية تكساس الأمريكية.
وذكر موقع "ذا هيل" الأمريكية أن الهجوم أسفر عن مقتل 2 وإصابة 7 آخرين، وقالت الشرطة إن الهجوم كان عبارة عن كمين معد مسبقا.
ننشر أسماء المتوفين شهداء لقمة العيش في حادث طريق بورسعيد دمياط
نجح فريق الطب الشرعي المناظر لحالات وفيات حادث أتوبيس طريق بورسعيد دمياط السريع من شهداء لقمة العيش التعرف على 19 حالة وفاة من مجهولي الهوية عقب حضور أهالى المتوفين من دمياط.
على ضفاف النيل.. أول تعليق من جوهرة بعد تأييد حبسها بتهمة التحريض على الفسق
نشرت الراقصة جوهرة عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام " عددا من الصور عبر خاصية الاستورى.
فضيحة للعثماني.. أردوغان يبدأ نقل الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا
كشفت تقارير تتبع لحركة الطيران العالمي عن وجود تحركات مريبة بين تركيا وليبيا في الوقت الراهن، والتي تشير إلى تدشين أنقرة خطوطا لنقل المسلحين والأسلحة إلى ليبيا، لدعم حكومة الوفاق ومليشياتها.
عن طريق إنستجرام .. التحقيق مع فنانة مغربية شهيرة بتهمة ابتزاز شخصيات عامة
على الرغم من نفى إدارة أعمال الفنانة دنيا بطمة خبر التحقيق معها ومع شقيقتها ابتسام، لوجود شبهات في تورطها بتمويل حساب على مواقع التواصل الإجتماعى ويسمى "حمزة مون بيبي" والذى يستهدف إبتزاز بعض المشاهير، إلا أن هناك تقارير أكدت أن الشرطة المغربية أجرت تحقيقا مع الفنانة المغربية.
وأشارت تقارير صحفية مغربية أن الشرطة قامت باستدعاء شقيقة بطمة في منزل بمدينة الدار البيضاء، لكنهم لم يتوصلوا إليها، وهو ما دفع الأمن إلى زيارة منزل شقيقتها في مراكش.
الصفاقسي التونسي يرغب في التعاقد مع لاعب الأهلي .. اعرف التفاصيل
كشفت تقارير إعلامية تونسية عن طلب الصفاقسي التونسي استعارة جيرالدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ابتداء من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وحتى نهاية الموسم الحالي.
وكان اللاعب الأنجولي قد تلقى أيضا، عرضًا رسميًا من أحد أندية الدوري الإماراتي لضمه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
قائد الأهلي .. حسام عاشور يشعل السوشيال ميديا بموقفه مع سعد سمير.. شاهد
تداول نشطاء السوشيال ميديا ، صورة تجمع حسام عاشور كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، مع سعد سمير مدافع الفريق عقب خروجه من مباراة بلاتينيوم مصابا.
الصورة أوضحت موقف القائد لعاشور حيث جلس بجانب قدم سعد سمير المصابة، ويقوم بتدليكها بأكياس الثلج، ضمن الإسعافات الأولية للإصابات.
إطلاق نار في ولاية تكساس الأمريكية وسقوط قتلى ومصابين
تعرض 9 أشخاص لإطلاق نار في هجوم بولاية تكساس الأمريكية.
وذكر موقع "ذا هيل" الأمريكية أن الهجوم أسفر عن مقتل 2 وإصابة 7 آخرين، وقالت الشرطة إن الهجوم كان عبارة عن كمين معد مسبقا.