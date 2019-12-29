الأموال العامة تضبط 3 موظفين بالدولة لقيامهم باستغلال موقعهم الوظيفى

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط موظفة بالمنيا لاستغلال وظيفتها وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد محاضر مخالفات البناء، وموظفين بإحدى الجهات الحكومية لاستيلائهما على مبالغ مالية من مواطنينم قابل تسهيل وإنهاء إجراءات تعيينهما بإحدى الجهات الحكومية.



أكدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام (موظفة بإحدى الوحدات المحلية التابعة لمجلس مركز ومدينة المنيا) بإستغلال طبيعة عملها بالوحدة المحلية واختلاس عدد من محاضر مخالفات المبانى المحررة بمعرفة الوحدة جهة عملها ضد بعض المواطنين لارتكابهم مخالفات طبقًا لأحكام قانون البناء الموحد، وعدم إرسالها لمركز شرطة المنيا، لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المحاضر ، وقيام المذكورة بإثبات بيانات "على خلاف الحقيقة" فى السجلات بجهة عملها تفيد بأن محاضر مخالفات المبانى تم تسليمها لمركز الشرطة وقيامها بالتلاعب عن طريق التزوير بالسجلات بإضافة أرقام تلك المحاضر بنهاية الصفحات وعدم إثبات أسماء المخالفين أو نوع المخالفات بها.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة المذكورة وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.



كما تبلـغ لـلإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من كلٍ من (عامل زراعى وشقيقه) بتضررهما من (موظفان بإحدى الجهات الحكومية أحدهما بالمعاش) لقيامهما بالاستيلاء على مبلغ (60 ألف جنيه) منهما مقابل تعيينهما فى إحدى الجهات الحكومية، ولم يقوما بتعيينهما وعدم رد المبلغ المستولى عليه.. أكدت التحريات صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقهما باستغلال الوظيفة العامة وطلبهما وحصولهما على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من الشاكين مقابل تسهيل وإنهاء إجراءات تعيينهما بإحدى الجهات الحكومية.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات اعترفا بارتكاب الواقعة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الفساد الوظيفى والرشوة وإستغلال النفوذ الوظيفى.