شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يعلن تفاصيل جائزة التأليف المسرحي

كشف مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان و المخرج مازن الغرباوي عن تفاصيل جائزة التأليف المسرحى بالدورة الخامسة من عمر المهرجان والتي ستنعقد في الفترة من 1 -7 إبريل 2020 بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية .



وقال رئيس ومؤسس المهرجان المخرج مازن الغرباوي : هذه الجائزة نهدف من خلالها إلي تشجيع حركة الكتابة المسرحية المصرية والعربية لدي الكتاب الشباب، فالكثير من المخرجين والفرق المسرحية تعاني من عدم وجود نصوص جديدة ولذلك فإن تلك الجائزة تستهدف خروج نصوص مسرحية بأفكار شبابية جديدة تعبر عن قضاياهم ومشاكلهم وهمومهم وفي نفس الوقت تمنحهم فرصة للظهور وتنفيذ منجزهم الإبداعي .



وعن أسماء لجنة تحكيم هذه المسابقة قال الغرباوي : اخترنا خبرات مسرحية مصرية وعربية لتحكيم تلك الجائزة وجميعهم كتاب كبار في عالم المسرح ولهم تجاربهم الإبداعية وهم الكاتب المصري أيمن سلامة والكاتب السعودي الدكتور سامي الجمعان والكاتب الاردني مفلح العدوان ومقرر تلك اللجنة ومنسقها الكاتبة والناقدة داليا همام .



وعن إهداء الجائزة هذا العام قالت الدكتورة إنجي البستاوي مدير المهرجان: الجائزة مهداه هذا العام لروح الدكتور والكاتب الراحل أحمد سخسوخ الذي أعطي للمسرح المصري والعربي الكثير من الكتابات المسرحية والنقدية.



وأضافت البستاوي أنه من بين شروط الجائزة ألا يزيد عمر المتسابق فى شهر أبريل 2019 عن 40 سنة وأن يتقدم الكاتب بنص واحد لأحد أفرع المسابقة ولا يسمح بالمشاركة لنفس الكاتب لأكثر فرع وألا يكون النص المقدم قد نشر فى أية مطبوعة ورقية أو على المواقع الاليكترونية ، أو قدم مسرحيا فى أية جهة كانت، بما فيها فرق الهواة ويتم فتح باب التقدم بالنصوص اعتبارا من يوم الإثنين 30 ديسمبر 2019 إلى الخميس 30 يناير 2020 (لمدة شهر كامل) ولن تلقى أمانة الجائزة أي اعتبار للنصوص التي ترد لها بعد هذا التاريخ والمسابقة مفتوحة أمام كتاب المسرح المصريين ، وأيضا كتاب المسرح في جميع البلاد العربية ، أو العرب المقيمين في بلاد المهجر المختلفة.



وأشارت إلى أنه من ضمن الشروط أيضا أن المسابقة لنصوص المسرح ( الطويلة والقصيرة والمونودراما ويفضل أن تكون النصوص بالعربية الفصحى ويتم إلغاء الجائزة إن ثبت أن النص منتحل أو مسروق والنصوص المقدمة للجائزة لا ترد لأصحابها ولا يجوز الطعن علي قرارات لجنة التحكيم بأي شكل من الأشكال فهي قرارات نهائية وملزمة ويشترط أيضا ألا يكون قد شارك المتسابق بنصه فى مسابقة أخرى مهما كان مستواها العلمى والفكرى .



وعن الـــــجــــــوائــــــز قال الفنان طارق صبري المدير التنفيذي للمهرجان: الجوائز كثيرة ومتعددة للفائزين أولها نشر النصوص الفائزة فى كتاب وذلك لإتاحتها للمخرجين والممثلين ودارسي المسرح ، وذلك مع تقديم نقدي وتحليلي لتلك النصوص الفائزة كما تتم استضافة الفائزين بالجوائز الثلاث لحضور فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي والمنعقد من 1ـ 7 أبريل 2020 ويكرم أيضا الفائزين في حفل ختام المهرجان ومنحهم شهادات تقديرية مع درع المهرجان بحضور لجنة تحكيم النصوص ويقام لهم مؤتمر صحفى خلال فعاليات المهرجان للتعريف بكتاب النصوص الفائزة وإلقاء الضوء علي منجزهم الإبداعي.



يذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تنطلق دورته الخامسة بمدينة شرم الشيخ مدينة السلام في الفترة من ١ الي ٧ أبريل 2020 وتترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان الكبير والنجم محمد صبحي ويديره الدكتورة انجي البستاوي ويديره تنفيذيا الفنان طارق صبري ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة برئاسة المهندس احمد يوسف.