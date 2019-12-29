AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأحمر يضرب مجددا | الأهلى يتقدم على الزمالك 2 /1 بقمة الشباب

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 04:23 م
الأهلى والزمالك قمة
الأهلى والزمالك قمة الشباب
Advertisements
عمرو الحلوانى

عاد فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي للتقدم من جديد على الزمالك بهدفين مقابل هدف في مباراة الشباب المقامة بينهما فى الوقت الحالى بملعب الأحمر بمدينة نصر .

تقدم للأهلي وليد مصطفى خلال الدقائق الأولى من أحداث المباراة، وأضاع لاعبو الأحمر عددا من الأهداف المحققة خلال الشوط الأول ، وعاد لاعبو الزمالك ونجحوا فى الظهور بمستوى جيد خلال الدقائق الأولى من الشوط الثاني وسجلوا هدف التعادل ولكن سرعان ما نجح لاعبو الاهلى فى التقدم من جديد عن طريق محمد فخرى لاعب الوسط المهاجم.

وتذاع مباراة الشباب بين الأهلي والزمالك عبر قناة النادي الاهلي حصريا.

وتعد مباراة الأهلى والزمالك فى دوري الشباب واحدة من أقوى المباريات على الإطلاق فى ظل امتلاك الفريقين مجموعة من أبرز اللاعبين القادرين على صناعة الفارق نتيجة القدرات الفنية والبدنية التى يمتلكونها.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول القصيدة صفر.. من الأهلي لـ الزمالك: الـ هم طايلني وطايلك

رضا عبدالعال تعليقا على خسارة الهلال السوداني: لاعبو الأهلي تكاتك

الأهلي يتقدم على الزمالك 44-30 في قمة سوبر السلة بنهاية الشوط الأول

بسبب الزمالك.. قناة الأهلي تزف بشرى سارة للجماهير

هجوم كاسح.. الأهلى يتقدم على الزمالك مبكرا بقمة الشباب

الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على الزمالك بهدف دون رد فى قمة الشباب

ترشيحاتنا

خالد الصاوي يوجه رسالة لابن صديق عمره أحمد خالد صالح بعد خطوبته

تريند الفن | رقصة رانيا يوسف مع زوجة مصطفى فهمي.. والفيديو الجديد لـ منى فاروق وشيما الحاج

الفلاحين تكشف حقيقة ارتفاع أسعار الطماطم وموعد نزول العروة الجديدة إلى السوق

أول رد فعل من فايلر عقب تأكد غياب سعد سمير 8 اشهر

كلوب يعلن غياب ثلاثي ليفربول لمدة شهر

يسبب السرطان.. تحرك عاجل من النواب بشأن استخدام الصابون السائل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ تسريحة القطتين.. لقاء الخميسى برفقة زوجة خالد سليم | شاهد

مجهولون يحطمون سيارات نادي المصري قبل مواجهة بيراميدز | صور

بـ شعر كيرلى.. داليا مصطفى بإطلالة بسيطة من معبد حتشبسوت