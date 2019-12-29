الأحمر يضرب مجددا | الأهلى يتقدم على الزمالك 2 /1 بقمة الشباب



عاد فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي للتقدم من جديد على الزمالك بهدفين مقابل هدف في مباراة الشباب المقامة بينهما فى الوقت الحالى بملعب الأحمر بمدينة نصر .



تقدم للأهلي وليد مصطفى خلال الدقائق الأولى من أحداث المباراة، وأضاع لاعبو الأحمر عددا من الأهداف المحققة خلال الشوط الأول ، وعاد لاعبو الزمالك ونجحوا فى الظهور بمستوى جيد خلال الدقائق الأولى من الشوط الثاني وسجلوا هدف التعادل ولكن سرعان ما نجح لاعبو الاهلى فى التقدم من جديد عن طريق محمد فخرى لاعب الوسط المهاجم.



وتذاع مباراة الشباب بين الأهلي والزمالك عبر قناة النادي الاهلي حصريا.



وتعد مباراة الأهلى والزمالك فى دوري الشباب واحدة من أقوى المباريات على الإطلاق فى ظل امتلاك الفريقين مجموعة من أبرز اللاعبين القادرين على صناعة الفارق نتيجة القدرات الفنية والبدنية التى يمتلكونها.





