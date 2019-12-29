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رياضة

محمد صلاح ينافس على جائزة أفضل هدف بـ أنفيلد في 2019 .. فيديو

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 04:32 م
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
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محمد السعيد
ينافس النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، على جائزة أفضل هدف للريدز على ملعب أنفيلد في عام 2019.

وذكر الموقع الرسمي لفريق ليفربول على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، أن هدفي محمد صلاح في تشيلسي وأرسنال ينافسان هدف فابيانو في مانشستر سيتي، وهدف ساديو ماني في إيفرتون، على جائزة الأفضل في أنفيلد لاخل عام 2019.

وشارك محمد صلاح مع ليفربول في 15 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، سجل خلالهما 9 اهداف وصنع 4 اخرى.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 52 نقطة، بفارق 13 نقطة عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني.




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