شيرين رضا تستغيث بالرئيس السيسي .. اعرف السبب

نشرت الفنانة شيرين رضا تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر توجه فيه نداء الى الرئيس عبد الفتاح السياسى ورئيس الوزراء.



وقالت شيرين رضا : "نداء إلي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء برجاء النظر في إصدار قانون للرفق بالحيوان وإيجاد مأرب وإطعامهم ومنع أذيتهم.



وأضافت شيرين رضا قائلة : "الرفق بالحيوان هو مفهوم إنساني غايه في الحساسيه ، فيجب أن نفكر فيما لا يستطيع أن يشتكي أو يعبر عن أوجاعه وألمه أو جوعه، رجاء أنسطوا لذلك الأنين".



و رفضت الفنانة شيرين رضا الطريقة السيئة التي يتعامل بها البعض مع الكلاب والقطط الضالة في الشارع.



وقالت الفنانة شيرين رضا خلال لقائها في برنامج «المواجهة» المذاع على قناة «القاهرة والناس»، إنها لا تعرف السبب الذي يجعل البعض يشتري حيوانات أليفة ويحبسهم ولا يهتم بهم.

وتساءلت : إيه السبب اللي يخليك تجيب كلب وتحبسه دون اهتمام أو رعاية، أو تتركه على السطح وتربطه لفترات طويلة، هل الهدف أن يكون عندك كلب وخلاص.



وتابعت شيرين رضا أن البعض يعتقد أن تربية الكلاب أصبحت موضة، والشباب يقوم بشراء الكلاب لهدف المظهرة فقط وليس الاعتناء بهم ويتركهم وسط القمامة.