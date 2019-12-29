الأعلى للإعلام يصدر مدونة سلوك الطفل والأسرة

أصدر المجلس الأعلي لتنظيم الاعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد احمد، بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ومركز كمال أدهم بالجامعة الأمريكية وبدعم من منظمة اليونيسيف"مصر"، مدونة السلوك الخاصة بالطفل والأسرة في الاعلام .



أولت المدونة اهتمامًا كبيرًا بحقوق الطفل مع التركيز علي ذوي الاحتياجات الخاصة" أصحاب الهمم" وكيفية تعامل الاعلام معهم واللغة التي ينبغي استخدامها معهم.



وتعمل الوثيقة على أن يكون ذوو الاحتياجات الخاصة مشاركين في العملية الإعلامية فيما يخصهم.



وأتت المدونة تفعيلًا لمبادئ الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الطفل، وتفعيلًا لما نادي به الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة حماية الطفل المصري بصفة عامة وذوي القدرات الخاصة "أصحاب الهمم" بصفة خاصة.