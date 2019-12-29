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أخبار البلد

المهندسين تقرر صرف معاش لأسرة شهيد لقمة العيش | والنقيب: هذا دورنا

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 09:17 م
المهندسين تقرر صرف
المهندسين تقرر صرف معاش لأسرة شهيد لقمة العيش
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شيماء مجدي
قال المهندس هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر أن الحفاظ على حقوق المهندسين وحمايتهم هو أحد أهم الأدوار الرئيسية التي تقوم بها النقابة وهو حق أصيل لهم لا يمكن أن نتواني عنه مطلقا .

وأشار إلى أن الحادث الأليم الذي أنهي حياة المهندس الشاب سيد سعيد بأحد مصانع الأسمدة المختلطة بالعين السخنة أوائل ديسمبر الجاري مؤسف ، مشددا على أن النقابة ستدافع بكل قواتها عن أبنائها وحقوقهم خاصة ان بعض المصانع لا تقوم بإبرام عقود تضمن حق المهندس "فالعقد شريعة المتعاقدين " وهذا ما حدث للمهندس شهيد لقمة العيش.

ومن جانبه قدم المهندس حسن عبدالعليم رئيس النقابة الفرعية بالسويس تقرير شامل قام بعرضه على المجلس الأعلى للنقابة تضمن التقرير تحرك النقابة الفرعية بالسويس لمتابعة الموقف فور وقوع الحادث والتواصل مع مدير أمن السويس والتواصل مع كل الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية بقسم شرطة عتاقة.

وأضاف: أن لجنة مشكلة من النقابة العامة ونقابة السويس قد قامت بزيارة المصنع للوقوف علي الأسباب التي أدت للحادث لافتا الى ان الحالة التي وجد عليها المصنع صعبة للغاية وتفتقر لأدنى معايير السلامة والصحة المهنية ، هذا بخلاف أن المصنع قديم وحالته سيئة .

ونوه عبدالعليم إلى أن النقابة تضامنت مع أسرة المهندس المتوفي لأخذ كل حقوقه القانونية من المصنع.

وأضاف أن إدارة المصنع قامت بالفصل التعسفي لزملاء المهندس الشهيد الذين دافعوا عن حقه كعقاب لهم مستنده في قرار فصلهم إلى أنهم يعملون بالمصنع "بدون عقود"؛ على ضوء ما جاء بالتقرير اتخذ المجلس الأعلى للنقابة عدة قرارات منها صرف معاش المهندس المتوفي لأسرته على الفور وكذلك صرف مبلغ مالي من النقابة وعمل الرعاية الصحية لأسرته على نفقة النقابة.

وكان قد انعقد المجلس الأعلى للنقابة برئاسة المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين والمهندس أحمد عثمان وكيل النقابة والمهندس محمود مغاوري الأمين العام للنقابة والمهندس مؤمن شفيق أمين صندوق النقابة والمهندسة زينب عفيفي الأمين العام المساعد
والمهندس أحمد السيد أمين الصندوق المساعد وأعضاء المجلس الأعلى للنقابة ورؤساء النقابات الفرعية .
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