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فن

11 يناير.. عودة قناة TeN للبث وإطلاق 50 سنة مسرح وTeN mojo

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 12:52 ص
قناة TeN
قناة TeN
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آيه عاطف
قررت قناة TeN العودة من جديد لاستكمال دورها الإعلامي والوطني وذلك في الحادي عشر من يناير 2020.

ومن هذا المنطلق تجدد القناة العهد والوعد لجموع مشاهديها في مصر والعالم العربي على أنها ستبذل أقصى ما لديها من جهد لتقديم إعلام هادف ومستنير تخدم به قضايا أمتنا ومجتمعنا على أرضية وطنية خالصة.

وبهذه المناسبة تعلن القناة إطلاق مهرجان "٥٠ سنة مسرح" بالاشتراك مع الفنان محمد صبحي؛ لتقديم عدة عروض مسرحية كوميدية خلال المهرجان.

بالإضافة لإطلاق مشروع "TeN mojo" وهو أول مشروع من نوعه في الشرق الأوسط، يشار إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل المشروعين لاحقا.
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