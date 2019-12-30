1250 جنيه لكل فرد على بطاقة التموين.. الرئيس يفجر مفاجأة للشعب المصري| تفاصيل





كشف المهندس حاتم عبد الغفار رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ تفاصيل إضافة 1250 جنيه على بطاقات التموين لكل فرد بحد أقصى 5 أفراد موزعة على 6 شهور بداية من يناير 2020 حتى يوليو 2020.





وأكد عبد الغفار في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «dmc»، أن المبادرة ممولة من الغرف التجارية ضمن مبادرة الرئيس لخفض الأسعار "إشتري المصري".





وأكد أن أصحاب البطاقات التموينية يمكنهم الشراء من المحال التجارية المشتركة في المبادرة ، وهم 4500 فرع للمحال الكبرى ، فضلا عن 525 فرع في قطاع الاعمال العام بإجمالي 5100 محل بكل المحافظات بالاضافة لـ 10000 موزع للشركات ، كما سيوفر البنك المزري الأجهزة الخاصة بكروت التمويل مثل كروت الائتمان.





وأوضح أن هناك مبلغا سيتم اعتماده من الرئيس عبد الفتاح السيسي من 70 لـ 80 مليار جنيه موزعة على 6 شهور ضمن المبادرة لتحريك عجلة النمو الاقتصادي وتشجيع المنتج المصري.



