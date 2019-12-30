نشاط للرياح المثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة | فيديو

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس يميل للبرودة على شمال البلاد، وذلك نتيجة الرياح الجنوبية الغربية بها نشطة خلال اليوم والتى تزيد الإحساس بانخفاض الحرارة، لافتًا إلى أن هناك رياحا مثيرة للرمال والاتربة على شمال البلاد والقاهرة.



وكشف الدكتور محمود شاهين، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر الفضائية الأولى، أن السبب الرئيسي لانخفاض درجات الحرارة خلال الأيام الماضية وسقوط الأمطار هو سرعة الرياح على أغلب محافظات الجمهورية.



ونصح بضرورة القيادة بهدوء على الطرق الصحراوية والطرق القريبة من المسطحات المائية والمناطق الزراعية نظرًا لانخفاض مستوى الرؤية، موضحًا أن فرص سقوط الأمطار ما بين بسيطة ومتوسطة على السواحل الشمالية والإسكندرية والسلوم ومطروح، مؤكدًا أن طقس اليوم الاثنين سيكون مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 18 درجة مئوية.



وتابع أن نسبة الشبورة المائية ستزداد على الطرق خاصة مع وجود رطوبة على سطح الأرض وموجة الهواء القادمة من البحر المتوسط.



وأكد ان حالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متران ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.





وأشار إلى أن انخفاض درجات الحرارة مستمر خلال الـ72 ساعة القادمة على الاقل، موضحًا أنه من المتوقع ان تهدأ الرياح نسبيًا بدءا من الغد.





