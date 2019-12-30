الهجوم الـ13 في 3 أسابيع.. كيف ستواجه أمريكا معاداة السامية بعد حادث طعن اليهود

تعهدت السلطات الأمريكية، بحل أزمة معاداة السامية بعد عملية الطعن الجماعي التي وقعت داخل منزل حاخام يهودي بولاية نيويورك الأمريكية ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.



ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز"، قال رئيس مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو، إنه سيتخذ سلسلة من الإجراءات لحل الأزمة في أعقاب حادث الطعن الجماعي على احتفال لليهود، والذي يعد ليس الأول، فقد سبقه 12 هجومًا خلال 3 أسابيع ماضية.



وأضاف "بلاسيو" أن الشرطة الأمريكية ستكثف من تواجدها في أحياء بلدة بروكلين التي يقطنها عدد كبير من اليهود، وسيتم تركيب أعمدة إضاءة وكاميرات مراقبة.



وأشار: "سنتخذ أيضًا عدد كبير من الإجراءات لإنهاء هذه الأزمة. علينا أن نظهر أن هذا الاتجاه الرهيب الذي رأيناه خلال الأسابيع الماضية سيتم وقف مساره".



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علق على هجوم الطعن الجماعي، قائلا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الهجوم المعادي للسامية في مونسي، نيويورك، في الليلة السابعة من حانوكا الليلة الماضية، أمر مروع. يجب أن نلتقي جميعًا لمحاربة ويلات شر معاداة السامية ومواجهتها والقضاء عليها".



وأضاف ترامب:"أتمنى مع ميلانيا للضحايا الشفاء العاجل والكامل".



كما اعتبر حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، الهجوم "عملا إرهابيا"، فيما أشارت تقارير أمريكية إلى أن المتهم تصرف بمفرده ولم يكن ورائه أي تنظيم.



وكان متسللا بسكين اقتحم منزل حاخام حاسيدي بالقرب من معبد يهودي في إحدى ضواحي نيويورك، حيث طعن وأصاب 5 أشخاص.



وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، يقع منزل الحاخام حاييم روتينبرج، في مونسي وهي منطقة تضم عددًا كبيرًا من اليهود الحريديم المتشددين، حيث وقع الهجوم خلال احتفال بمناسبة عيد حانوكا عندما دخل رجل المنزل وطعن الأشخاص الخمسة قبل أن يفر.



وبعد ساعتين، ألقت الشرطة الأمريكية القبض على المتهم الذي يدعى جرافتون توماس، ويبلغ من العمر 37 عامًا، وكانت ملابسه ملطخة بالدماء ولكنه أنكر الأمر عندما أوقفه الضباط.



ووجهت السلطات الأمريكية 5 تهم لمنفذ عملية الطعن الذي استهدف حاخاما قرب مدينة نيويورك.



ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، مثل المتهم ويدعى، جرافتون توماس أمام القضاء في جلسة استماع تمهيدية أمس الأحد.



ووجهت المحكمة إليه 5 تهم حول "محاولة القتل" و"السطو"، وأوضحت الشرطة المحلية أنه تم تحديد قيمة الكفالة بخمسة ملايين دولار.



ويعد هذا الهجوم الأحدث في سلسلة الحوادث ضد اليهود، حيث تلقت الشرطة في الأسبوع الماضي، ستة تقارير على الأقل عن هجمات تعتبر معاداة للسامية.