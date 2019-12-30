أمريكا.. مثول منفذ الهجوم على منزل حاخام أمام المحكمة.. وتوجيه 5 تهم له

وجهت السلطات الأمريكية 5 تهم لمنفذ عملية الطعن الذي استهدف حاخاما قرب مدينة نيويورك.



ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، مثل المتهم ويدعى، جرافتون توماس أمام القضاء في جلسة استماع تمهيدية أمس الأحد.



ووجهت المحكمة إليه 5 تهم حول "محاولة القتل" و"السطو"، وأوضحت الشرطة المحلية أنه تم تحديد قيمة الكفالة بخمسة ملايين دولار.



واقتحم توماس السبت الماضي، وهو يحمل سلاحًا أبيض، منزل حاخام مدينة مونسي، أثناء إحياء مراسم عيد الحانوقا اليهودي.



وأسفر الهجوم عن إصابة 5 أشخاص، حيث تم نقلهم إلى المستشفى، وألقت الشرطة الأمريكية في نيويورك القبض على المتهم بعد أن حاول الهرب.



واعتبر حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، الهجوم "عملا إرهابيا"، فيما أشارت تقارير أمريكية إلى أن المتهم تصرف بمفرده ولم يكن ورائه أي تنظيم.