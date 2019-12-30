AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أمريكا.. مثول منفذ الهجوم على منزل حاخام أمام المحكمة.. وتوجيه 5 تهم له

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 09:07 ص
مثول منفذ الهجوم
مثول منفذ الهجوم على منزل حاخام أمام المحكمة
Advertisements
شيماء مصطفى
وجهت السلطات الأمريكية 5 تهم لمنفذ عملية الطعن الذي استهدف حاخاما قرب مدينة نيويورك.

ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، مثل المتهم ويدعى، جرافتون توماس أمام القضاء في جلسة استماع تمهيدية أمس الأحد.

ووجهت المحكمة إليه 5 تهم حول "محاولة القتل" و"السطو"، وأوضحت الشرطة المحلية أنه تم تحديد قيمة الكفالة بخمسة ملايين دولار.

واقتحم توماس السبت الماضي، وهو يحمل سلاحًا أبيض، منزل حاخام مدينة مونسي، أثناء إحياء مراسم عيد الحانوقا اليهودي.

وأسفر الهجوم عن إصابة 5 أشخاص، حيث تم نقلهم إلى المستشفى، وألقت الشرطة الأمريكية في نيويورك القبض على المتهم بعد أن حاول الهرب.

واعتبر حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، الهجوم "عملا إرهابيا"، فيما أشارت تقارير أمريكية إلى أن المتهم تصرف بمفرده ولم يكن ورائه أي تنظيم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طعن جماعي في كنيس يهودي بـ نيويورك.. فيديو

شرطة نيويورك تكشف تفاصيل مثيرة حول هجوم الطعن الجماعي على اليهود

القبض على منفذ هجوم الطعن الجماعي في كنيس يهودي بـ نيويورك

مسئول أمريكى: حادث الطعن في المعبد اليهودي هجوم إرهابي

السلطات الأمريكية تكشف تفاصيل جديدة عن حادث الطعن الجماعي لليهود في نيويورك

أول تعليق من ترامب على هجوم الطعن الجماعي ضد اليهود في نيويورك

ترشيحاتنا

سخط تركي بسبب تعديل قسم خريجي كلية الشرطة.. فيديو

لاعبة سلة الأهلي ومنتخب مصر ضمن الأفضل في العالم| شاهد

شديد البرودة يصل لحد الصقيع.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين

الدوري المصري.. مواعيد مباريات الجولة الـ11 والقنوات الناقلة

ارتفاع جنوني لـ الذهب خلال أسبوع.. أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين في مصر

يسبب السرطان.. مجدي نزيه لـ النساء: اغسلن أيديكن 5 مرات بعد الصابون السائل

AdvertisementS

1250 جنيه لكل فرد على بطاقة التموين.. الرئيس يفجر مفاجأة للشعب المصري| تفاصيل

كهربا لا يشرفنا.. مرتضى منصور: خاتم وليد سليمان مقري عليه

لا يمكن قتله تقريبا.. ماذا تعرف عن أقوى حيوان في العالم؟

بعد صورتها الشبه عارية.. القصة الكاملة لـ قطيعة لينا الفيشاوي مع والدها

جاكيت أحمر وشورت.. طليقة على ربيع تتألق فى أحدث ظهور لها

تريند الفن | ظهور روبي بـ فستان شفاف قصير مع أسرتها.. قطيعة بين لينا الفيشاوي ووالدها.. استغاثة شيرين رضا

كارتيرون: ما يحدث في الزمالك لم أشاهده طوال مسيرتي التدريبية

الجنيه يرتفع أمام الدولار.. أسعار العملات في البنوك اليوم الاثنين 30-12-2019

شوبير يهاجم جماهير النادي الأهلي| تفاصيل نارية.. فيديو

أخبار الرياضة ليلا.. قذائف رئيس الزمالك ضد اتحاد الكرة والأهلي.. خاتم وليد سليمان.. جماهير الإسماعيلي تسب المحمدي

انقلاب أتوبيس مشجعي المصري بطريق بورسعيد - دمياط

أهم الأخبار ..بعد صورتها شبه عارية تفاصيل أزمة لينا الفيشاوي مع والدها.. مرتضى منصور: كهربا لا يشرفنا.. وغارات أمريكية بسوريا والعراق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جاكيت أحمر وشورت.. طليقة على ربيع تتألق فى أحدث ظهور لها

جهاز حماية المستهلك يفرض ضوابط جديدة على أوبر وكريم.. تعرف عليها

دون إصابات.. انهيار عقار قديم مكون من طابقين في كفر الشيخ| صور