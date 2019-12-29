طقس ممتع.. الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة والجو ملائم للإجازات.. فيديو

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا فى درجات الحرارة ما بين درجة ودرجتين عن المعدلات الطبيعية.



ولفت إلى أن الرياح الجنوبية الغربية بها جافة، مؤكدًا أنه من الطبيعى أن يكون الطقس شديد البرودة فى تلك الفترة من العام وفى فترة الليل والساعات الأولى من الصباح.



وكشف الدكتور محمود شاهين، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر الفضائية الأولى، أن السبب الرئيسي لانخفاض درجات الحرارة خلال الأيام الماضية وسقوط الأمطار هو سرعة الرياح على أغلب محافظات الجمهورية.



وأضاف أن فرص سقوط الأمطار ما بين بسيطة ومتوسطة على السواحل الشمالية، مؤكدًا أن طقس اليوم الأحد سيكون مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 18 درجة مئوية.



وتابع أن نسبة الشبورة المائية ستزداد على الطرق خاصة مع وجود رطوبة على سطح الأرض وموجة الهواء القادمة من البحر المتوسط.



وأوضح أن الأجواء فى شرم الشيخ وجنوب سيناء والغردقة وجنوب الصعيد مستقرة جدًا، مضيفًا أن الطقس ممتع خلال فترات النهار وبارد ليلًا، لافتًا إلى أن الأجواء مستقرة بشكل كبير والطقس ملائم لتقضية الإجازات فى هذا التوقيت من العام.





