درجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات اليوم الأحد 29 -12- 2019 .. فيديو

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر الفضائية الأولى، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأحد 29 -12- 2019، ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأحد طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا وتصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى



القاهرة 11 19



شبين الكوم 11 18



طنطا 11 18



دمنهور 12 18



الإسكندرية 12 19



بلطيم 12 17



مطروح 12 18



السلوم 10 17



سيوة 09 18



بورسعيد 12 21



دمياط 12 21



الزقازيق 13 19



الاسماعيلية 09 20



السويس 10 20



العريش 09 19



رفح 09 17



رأس سدر 10 20



نخل 03 17



نويبع 13 21



طابا 12 18



كاترين 02 11



الطور 11 20



شرم الشيخ 14 23



الغردقة 12 23



مرسى علم 14 21



الفيوم 10 20



بنى سويف 10 20



المنيا 07 19



أسيوط 07 20



سوهاج 08 21



قنا 07 20



الأقصر 07 21



أسوان 08 21



أبوسمبل 08 21



الوادى الجديد 05 20



شلاتين 14 23



ابو رماد 13 23



حلايب 16 21



رأس حدربة 15 21





