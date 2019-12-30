نبيلة مكرم تلتقي ١٥٠٠ مواطن بالفيوم لطرح بدائل الهجرة غير الشرعية بـ مراكب النجاة

وصلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إلى قرية تطون إحدى القرى التابعة لمركز أطسا بالمحافظة ومن القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، حيث بدأ انعقاد لقاء جماهيري مع أهالي وشباب القرية، للتوعية بمخاطر هذه الظاهرة بالتعاون مع محافظة الفيوم المجلس القومي للمرأة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وبحضور أكثر من ١٥٠٠ من أهالي القرية.



ويأتي ذلك في إطار تنفيذ مبادرة "مراكب النجاة" التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ختام النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم.



وقالت السفيرة نبيلة مكرم إنها تعقد لقاء جماهيريًا بالشباب والأهالي بقرية "تطون" بمركز إطسا؛ كونها واحدة من أكثر القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية بالمحافظة، حيث إن القرية تعد أكثر قرية خرج منها هجرة غير شرعية قبل عام 2016 وتعرض 160 من شباب القرية للغرق نتيجة لذلك.



وتابعت وزيرة الهجرة أن اللقاء يأتي في إطار الحرص على توعية الشباب، وكذلك الأمهات لتأثيرهن المباشر على أبنائهن في اتخاذ قرار الهجرة غير الشرعية.