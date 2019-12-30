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أخبار البلد

بحضور الرئيس السيسي .. الأزهر يعقد مؤتمرا عالميا لتجديد الفكر الديني .. 28 يناير

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 11:54 ص
بحضور السيسي .. الأزهر
بحضور السيسي .. الأزهر يعقد مؤتمرا عالميا لتجديد الفكر الدين
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محمد شحتة
تلقى الأزهر الشريف إخطارًا من رئاسة الجمهورية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وحضوره لمؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر الديني، المقرر عقده في يناير المقبل، بعنوان «مؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر والعلوم الإسلامية».

وأعلن الأزهر الشريف عن تنظيم مؤتمره العالمي بعنوان "مؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر والعلوم الإسلامية"،خلال الفترة من 28-29 يناير المقبل،برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور نخبة من كبار القيادات والشخصيات السياسية والدينية البارزة على مستوى العالم.

وعبر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن شكره للرئيس السيسي على استجابته الكريمة ودعمه لمؤتمر الأزهر الشريف من أجل تحقيق رسالته في بيان سماحة الإسلام ونبذ الفكر المتطرف.

تجدر الإشارة إلى أن الأزهر الشريف عقد مجموعة من ورش العمل ضمَّت ممثلين عن مختلف المؤسسات، كما سيواصل حواره مع مختلف فئات المجتمع حول تحديات تجديد الفكر الديني. وسوف يشارك بالمؤتمر علماء متخصصون من أنحاء العالم الإسلامي.
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