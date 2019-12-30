دموع الفرح.. لحظة بكاء وزير الزراعة البنيني بعد تصدر بلاده لإنتاج القطن.. فيديو





إقرأ أيضا



















وأضافوا أن هناك في هذا العالم الكبير من يحبون وطنهم حقًا، و يسعون لرفعته صدقًا.. ليسوا كلهم فسدة.. ليسوا كلهم فاشلون.



ويلقب الرئيس البنيني تالون بـ "ملك القطن"، وهو رجل أعمال سابق ومستثمر أساسي في زراعة القطن في بنين، قبل فوزه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في مارس 2016.



وزير الزراعة البنيني يجهش بالبكاء

بعد إعلان رئيس بنين تالون بأن بنين

أصبحت أول منتج للقطن في أفريقيا •



معلومة :

رئيس بنين يُلقب بملك القطن . pic.twitter.com/XmupLoB7XY — Wli (@wmuhaker) December 29, 2019