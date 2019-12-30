دموع الفرح.. لحظة بكاء وزير الزراعة البنيني بعد تصدر بلاده لإنتاج القطن.. فيديو

لاقى مقطع فيديو لوزير الزراعة في دولة بنين وهو يبكي، خلال إلقاء رئيس البلاد لخطابه السنوي حول الوضعية الاقتصادية للبلاد أمام البرلمان، تفاعلا كبيرا على منصات مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد أشاد باتريس تالون رئيس البلاد بالوزير جاستون دوسوهوي، بعدما أصبحت بلاده الأولى في القارة السمراء في إنتاج القطن وارتفعت مساهمة وزارته في الناتج الوطني إلى أكثر من 27 في المائة، وذلك بفضل الجهود التي بذلها دوسوهوي.
وأضاف رئيس بنين خلال خطاب له أمام مجلس الأمة "البرلمان": "مع التقدم الملحوظ فى قطاع الزراعة تحتل بنين اليوم المرتبة الأولى فى أفريقيا فى إنتاج القطن، والثانية فى منطقة" UEMOA "من حيث إنتاج الحبوب، حيث تم تصدير 600 طن من الأناناس إلى أوروبا، وهو رقم قياسى لم يتم الوصول إليه.. كل هذا وأكثر بفضل وزير حالم ومدير خبير".
وعقب هذه التصريحات ظهر وزير الزراعة في بنين وهو يحاول تغطية وجهه بسبب بكائه متأثرا بحديث رئيس البلاد عن الجهود التي يبذلها.
ولاقى مقطع الفيديو والصور الملتقطة للوزير البنيني إعجاب شديد بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلق ناشطون بالقول : " لقطة فريدة من جمهورية بنين.. وزير الزراعة يجهش بالبكاء فور إعلان الرئيس أثناء خطابه أن بلاده أصبحت تحتل المرتبة الأولى إفريقيًا في إنتاج القطن.
وأضافوا أن هناك في هذا العالم الكبير من يحبون وطنهم حقًا، و يسعون لرفعته صدقًا.. ليسوا كلهم فسدة.. ليسوا كلهم فاشلون.
ويلقب الرئيس البنيني تالون بـ "ملك القطن"، وهو رجل أعمال سابق ومستثمر أساسي في زراعة القطن في بنين، قبل فوزه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في مارس 2016.
وقد أشاد باتريس تالون رئيس البلاد بالوزير جاستون دوسوهوي، بعدما أصبحت بلاده الأولى في القارة السمراء في إنتاج القطن وارتفعت مساهمة وزارته في الناتج الوطني إلى أكثر من 27 في المائة، وذلك بفضل الجهود التي بذلها دوسوهوي.
وأضاف رئيس بنين خلال خطاب له أمام مجلس الأمة "البرلمان": "مع التقدم الملحوظ فى قطاع الزراعة تحتل بنين اليوم المرتبة الأولى فى أفريقيا فى إنتاج القطن، والثانية فى منطقة" UEMOA "من حيث إنتاج الحبوب، حيث تم تصدير 600 طن من الأناناس إلى أوروبا، وهو رقم قياسى لم يتم الوصول إليه.. كل هذا وأكثر بفضل وزير حالم ومدير خبير".
وعقب هذه التصريحات ظهر وزير الزراعة في بنين وهو يحاول تغطية وجهه بسبب بكائه متأثرا بحديث رئيس البلاد عن الجهود التي يبذلها.
ولاقى مقطع الفيديو والصور الملتقطة للوزير البنيني إعجاب شديد بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلق ناشطون بالقول : " لقطة فريدة من جمهورية بنين.. وزير الزراعة يجهش بالبكاء فور إعلان الرئيس أثناء خطابه أن بلاده أصبحت تحتل المرتبة الأولى إفريقيًا في إنتاج القطن.
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وأضافوا أن هناك في هذا العالم الكبير من يحبون وطنهم حقًا، و يسعون لرفعته صدقًا.. ليسوا كلهم فسدة.. ليسوا كلهم فاشلون.
ويلقب الرئيس البنيني تالون بـ "ملك القطن"، وهو رجل أعمال سابق ومستثمر أساسي في زراعة القطن في بنين، قبل فوزه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في مارس 2016.
وزير الزراعة البنيني يجهش بالبكاء— Wli (@wmuhaker) December 29, 2019
بعد إعلان رئيس بنين تالون بأن بنين
أصبحت أول منتج للقطن في أفريقيا •
معلومة :
رئيس بنين يُلقب بملك القطن . pic.twitter.com/XmupLoB7XY