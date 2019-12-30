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محافظات

تشكيل لجنة الاستثمار وتقديم تسهيلات.. وعود محافظ أسوان لمستثمرى الطاقة الشمسية ببنبان

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 04:56 م
اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
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شاذلى عبد الفتاح
تواصل محافظة أسوان عاصمة الشباب الإفريقى والإقتصاد والثقافة بالقارة السمراء، جهودها المستمرة والمكثفة لدعم المشروعات القومية والإستثمارية بما يحقق معه المزايا النسبية والمردود الإيجابى لصالح المواطن البسيط.

وفى هذا الإطار رصدت " صدى البلد " لقاء اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بوفد أعضاء مجلس إدارة جمعية مستثمرى بنبان برئاسة المهندس هشام الجمل بحضور اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة.

وأكد محافظ أسوان على أنه سيتم تشكيل لجنة للإستثمار من أجل وضع خريطة إستثمارية للفرص المتاحة الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية والمحجرية والسمكية علاوة على تقديم التسهيلات الممكنة وتذليل أى معوقات لجذب المشروعات الإستثمارية .

ولفت المحافظ إلى أهمية التنسيق بين الشركات الاستثمارية بمشروع الطاقة الشمسية والمحافظة لتوجيه نسبة من الأرباح لهذا المشروع العملاق للتنمية المجتمعية من خلال تنفيذ مشروعات خدمية طبقًا لأولويات المطالب الجماهيرية لأبناء القرى المجاورة للمشروع بمنطقة غرب النيل بما يحقق عوائد تنموية متعددة وحياة كريمة لهم وخاصة فى مجالات الصحة والتعليم .

وأضاف اللواء أشرف عطية بأن ذلك يتطلب خلال المرحلة القادمة التوسع فى تدريس المناهج المتعلقة بمجال الطاقة الشمسية ، بجانب الإرتقاء بمستوى الخدمة الصحية والطبية ضمن منظومة التأمين الشامل .

هذا بجانب تنفيذ مشروع تطوير مستشفى بنبان قبلى بتكلفة 19 مليون جنيه وتحويلها من وحدة صحية إلى مستشفى متكامل يقدم الخدمة العلاجية بمختلف التخصصات الطبية لأهالى قرى غرب النيل .

وأشار أشرف عطية إلى ضرورة دعم المنطقة المحيطة بالمشروع بوحدات إطفاء وإسعاف لتحقيق السلامة والصحة المهنية للعاملين بالمشروع والقرى المجاورة لتحقيق إجراءات الصحة والسلامة المهنية .
تشكيل لجنة الاستثمار وتقديم تسهيلات.. وعود محافظ أسوان لمستثمرى الطاقة الشمسية ببنبان
تشكيل لجنة الاستثمار وتقديم تسهيلات.. وعود محافظ أسوان لمستثمرى الطاقة الشمسية ببنبان
تشكيل لجنة الاستثمار وتقديم تسهيلات.. وعود محافظ أسوان لمستثمرى الطاقة الشمسية ببنبان
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