وزير الرياضة يشهد الافتتاح التجريبي لمضمار الدراجات بهيئة استاد القاهرة

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مساء اليوم الاثنين الافتتاح التجريبي لمضمار الدراجات بهيئة استاد القاهرة الدولي بحضور الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحاد المصري والأفريقي للدراجات، والمستشار إسماعيل الحوسني أمين عام الاتحاد العربي للدراجات، والاستاذ سالم الشحي الأمين العام المالي للاتحاد العربي للدراجات، واللواء جمال الفاعوري عضو الاتحاد العربي للدراجات، واللواء علي درويش رئيس هيئة استاد القاهرة.



وخلال الافتتاح، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن استاد الدراجات تم تجهيزه على أعلى مستوى طبقًا للمعايير والمقاييس العالمية لاستضافة أكبر البطولات العالمية في الدراجات، وذلك وفقًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



وأضاف وزير الشباب والرياضة أن مضمار الدراجات يمثل اضافة قوية للمنشآت الرياضية المصرية التي تم افتتاحها وتطويرها مؤخرًا، والتي تعكس الوجه الحضاري للدولة المصرية، وجعلت من مصر مركزًا عالميًا لاستضافة أكبر الأحداث الرياضية العالمية في مختلف الألعاب، مشيرًا أن استاد الدراجات بهيئة ستاد القاهرة يعد منشأة فريدة من نوعها على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط.



وقال صبحي إن ستاد الدراجات أصبح نموذج فخر جديدا يضاف إلى نماذج المنشآت الرياضية المتطورة فى مصر والتى أبهرت العالم خلال الفترة الماضية بإمكاناتها وقدراتها.



من جانبه، وجه وجيه عزام الشكر لوزير الشباب والرياضة على جهوده المستمرة خلال الفترة الماضية لإنهاء كافة متطلبات إنشاء استاد الدراجات والذي بدأ إنشاؤه عام 1990.



وشهد الافتتاح التجريبي للمضمار فعاليات البطولة العربية رقم 9 للدراجات بمشاركة 200 لاعب ولاعبة يمثلون 7 دول هي "مصر، السعودية، الإمارات، المغرب، البحرين، الأردن ، وقام وزير الشباب والرياضة بتقليد الفائزين بالبطولة العربية للدراجات بميداليات البطولة.



وفي نهاية الافتتاح التجريبي قدم المستشار إسماعيل الحوسني أمين عام الاتحاد العربي للدراجات درع الاتحاد العربية لوزير الشباب والرياضة، كما قدم الدكتور وجيه عزام درع الاتحاد المصري لوزير الشباب والرياضة تقديرًا لجهوده الكبيرة في خدمة الرياضة.



ويأتي افتتاح استاد الدراجات ضمن استعدادات مصر لاستضافة بطولة العالم لسباقات المضمار، والتي ستقام في مصر خلال النصف الثاني من أغسطس 2020.



ويضم استاد الدراجات بهيئة استاد القاهرة مضمارًا للدراجات تبلغ مساحته 250 متر ، ومبنى ، ومدرجات للجماهير تتسع ل 3500 متفرج، وصالة لكبار الزوار، ومظلة معدنية، نفق للاعبين، نفق للطوارئ ومبني للخدمات يضم صالة اللياقة البدنية " جيم " وغرف خلع الملابس للاعبين ، وغرفة الصيانة الميكانيكية للدراجات، غرفة سحب عينات المنشطات، ومبني خدمات الزوار والجماهير على مساحة 300 متر.