مطار سفنكس يستقبل أولى الرحلات الجوية القادمة من الأردن ..صور

استقبل مطار سفنكس الدولي، اليوم الإثنين، أولى رحلات شركة فلاي جوردن القادمة من الأردن وعلى متنها ١٠٤ راكبين، في تشغيل خط جديد بين الأردن ومحافظة الجيزة.





وحرص فريق العلاقات العامة بالمطار على استقبال الركاب القادمين على متن الرحلة الأردنية، وتم استقبالهم بالورود والهدايا التذكارية، والإشراف على انهاء اجراءات وصولهم وخروجهم من المطار.



