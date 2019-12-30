مطار سفنكس يستقبل أولى الرحلات الجوية القادمة من الأردن ..صور

استقبل مطار سفنكس الدولي، اليوم الإثنين، أولى رحلات شركة فلاي جوردن القادمة من الأردن وعلى متنها ١٠٤ راكبين، في تشغيل خط جديد بين الأردن ومحافظة الجيزة.
وحرص فريق العلاقات العامة بالمطار على استقبال الركاب القادمين على متن الرحلة الأردنية، وتم استقبالهم بالورود والهدايا التذكارية، والإشراف على انهاء اجراءات وصولهم وخروجهم من المطار.
واستقبل مطار سفنكس الدولي، في فبراير الماضي، أول رحلة طيران دولية قادمة من مطار أثينا الدولي باليونان رقم LNXO7CY من طراز LEGACY 650 / E/ 135 وهي طائرة خاصة تحمل على متنها ٦ ركاب.
وقامت إدارة المطار، برش جسم الطائرة بالمياه وهو تقليد متبع للترحيب وحفاوة الاستقبال بالرحلات الجديدة للمطارات، كما قام فريق من العلاقات العامة باستقبال الركاب وتقديم الورود لهم.