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رياضة

أخطاء كارثة.. توجهيات جديدة لتقنية الـVAR في إنجلترا بعد مباراتي مانشستر سيتي وليفربول

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 10:44 م
الـVAR
الـVAR
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محمد رشاد
أصدر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم المسئول عن وضع وتعديل قوانين اللعبة حول العالم تعليمات جديدة بشأن طريقة تطبيق تقنية التحكيم بالفيديو (VAR) في الدوري الإنجليزي.

وشهد الدوري الإنجليزي الكثير من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل من انطلاق الموسم الحالي مع تطبيق تقنية الـVAR آخرها يوم أمس في مباراتي ليفربول ضد ولفرهامبتون، ومانشستر سيتي مع شيفيلد يونايتد.

ونقلت صحيفة "ذا جارديان" الإنجليزية بيان مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي جاء فيه أنه لا يجب استخدام الـVAR إلا في حالات التسلل الواضحة للجميع، وفقا لما جاء على لسان لوكاس برود الأمين العام للمجلس.

وقال الأمين العام: "مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم سيعيد إصدار توجيهات بشأن الحالات التحكيمية التي يتدخل بها الـVAR بعد الاجتماع ربع السنوي في نهاية فبراير المقبل".

وأضاف "بشكل عام ستكون نتيجة الاجتماع توجيه النصيحة أن التكنولوجيا لا يمكنها أن تصدر حكما نهائيا بشأن حالات التسلل، وأن الاعتماد على الـVAR فقط لتصحيح الأخطاء الواضحة مثل عدم رؤية ما إذا كانت الكرة عبرت خط المرمى أم لا".

وأكمل "لا يجب أن يهدر وقتا طويلا من المباراة للبحث والتدقيق في شيء هامشي".

وشدد في نهاية تصريحاته "إذا كان هناك شيء ما غير واضح من النظرة الأولى، فهو أمر غير واضح ولا يجب أخذه بعين الاعتبار، والنظر إلى زاوية كاميرا واحدة ورؤية الحالة هو الطبيعي، ولكن النظر إلى 15 كاميرا أخرى وإعادة الحالة من زوايا مختلفة للعثور على شيء غير موجود على الإطلاق ليس هذا سبب الاعتماد على تقنية الـVAR في كرة القدم".

وشهدت مباراة ليفربول وولفرهامبتون حالة مثيرة للجدل بإلغاء هدف في شباك الريدز بسبب التسلل.

وقال كونور كادي قائد ولفرهامبتون: "إنه لأمر فظيع بالنسبة لي ما حدث، يقول لي الكثير من الناس أنهم اتخذوا القرار الصحيح ولكن ما هو هذا القرار، أن اللاعب متسلل بإصبع القدم أو بشيء من هذا القبيل؟ إنه أمر غريب على كرة القدم".
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