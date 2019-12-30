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توك شو

وزيرة الهجرة تتبنى حالة المصري المنسي منذ 5 سنوات في الكويت.. فيديو

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 11:19 م
السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم
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توك شو
أكدت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، تبني الوزارة لحالة المريض المصري يوسف ناصر المنسي في الكويت منذ 5 سنوات، نافية إهمال مصر له معقبة: "السفارة قامت بالسؤال عنه".

وتابعت وزيرة الهجرة مكرم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى مقدمة برنامج مساء dmc، عندما قرأت الخبر اليوم تواصلت مع محافظ الفروانية بالكويت حيث يعالج يوسف هناك، ويعاني من أمراض كثيرة منها الشيخوخة.

وأشارت مكرم إلى أن هناك تواصلا بين السفارة المصرية في الكويت وبين محافظ الفروانية، كما أنها تقدمت بالشكر إلى السلطات الكويتية، نظرًا لإبقائها للمواطن المصري في المستشفى طيلة هذه المدة ولم تتركه: "أرجو أن يظهر أحد من أفراد أسرته".

يشار إلى حساب صحيفة المجلس الكويتية الرسمية نشرت على موقع "تويتر"، صورة لمسن مصري يقبع في أحد مستشفيات الكويت دون سؤال من أحد.

ونشر حساب "المجلس" صورة المريض المصري، مصحوبًا بتعليق: "المصري المنسي في الكويت!.. يرقد منذ 5 أعوام في مستشفى الفروانية وحيدًا دون أهل أو زوّار ولا حتى تواصل من وزارة الهجرة المصرية، الاسم: يوسف ناصر.. الجناح: 19".

وحازت الصورة على تعاطف كبير من رواد مواقع التواصل، مطالبين وزارة الهجرة المصرية بالسؤال عنه وإحضاره للعلاج في بلده والتوصل لأهله.
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