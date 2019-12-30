AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كل ما تريد معرفته عن تمرد باهر المحمدي وعقوبة الـ 200 ألف جنيه

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 11:43 م
باهر المحمدي
باهر المحمدي
Advertisements
محمد رشاد
أكد إبراهيم فارس، عضو مجلس إدارة الإسماعيلي، أنه تم تغريم باهر المحمدي، لاعب الفريق مبلغ 200 ألف جنيه، وتقرر استبعاده من مباراة إنبي المقبلة.

وكان الإسماعيلي قرر توقيع عقوبة مالية على باهر المحمدي، بسبب عدم امتثاله للتحقيق بعد تصريحاته التي أدلى بها ورغبته في الرحيل عن النادي.

وقال فارس في تصريحات لفضائية تايم سبورتس "فوجئنا بتصريحات باهر المحمدي بشأن الرحيل عن الإسماعيلي، هو لاعب له خصوصية ودولي وأحد أبناء الإسماعيلية وقادة الفريق، والقيادة مسئولية".

وتابع "هناك عتاب كبير وشديد جدًا من مجلس الإدارة وجماهير الإسماعيلي تجاه باهر، لماذا تصرح في هذا التوقيت بعد أن عادت الروح للفريق؟ نحن في أحوج شيء لكي نصالح الجمهور ونصل لأبعد الخطوات في البطولة العربية ونأمل ونحلم بتحقيق اللقب".

وأضاف "أطالب لاعبي الإسماعيلي بتحقيق بطولة وبعد ذلك سننظر مطالب كل لاعب التي تأتي في مصلحة الجمهور والكيان، لكن لا يجوز التحدث في الثلث الأخير من البطولة".

وأكمل "باهر قائد الفريق وعمود أساسي ولا نية للاستغناء عنه تمامًا مهما كانت الضغوطات، لا يوجد شرط جزائي في عقد اللاعب معنا".

واختتم "ليست المرة الأولى التي تأتي عروض داخلية وخارجية لباهر المحمدي، ونمتلك عروضًا للاعبين كثيرين ولكن نحن نرى مصلحة الفريق".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طبيب الإسماعيلي يوضح الحالة الصحية لباهر المحمدي وأسامة إبراهيم

حقيقة مفاوضات النادي الأهلي مع باهر المحمدي ..فيديو

باهر المحمدي: أمتلك عرضا من فريق يلعب في دوري أبطال أوروبا.. وأريد الرحيل

قلوا أدبهم| باهر المحمدي: جماهير الإسماعيلي سبتني بوالدتي.. فيديو

الإسماعيلى يحيل باهر المحمدي للتحقيق واللاعب يهدد بالرحيل

الإسماعيلي لـ باهر المحمدي: نقدر مجهودك ولن نفرط في أي لاعب

ترشيحاتنا

اخبار الفن .. الموت يفجع خالد سليم .. غرور أحمد فهمي .. قرار عاجل في قضية خلع سارة نخلة ..عشق رانيا يوسف للرجال

13 قرارا في اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي .. تعرف عليها

200 ألف جنيه | الإسماعيلي يوجه لطمة قوية لباهر المحمدي

وفاة مصفف الشعر حمادة سليم بعد معاناة مع المرض

بعد القبض عليها في إيران | 10 صور صادمة لشبيهة أنجلينا جولي

برفقة أبنائها.. مادونا تسبح مع حبيبها الأصغر بـ 36 عاما.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الرياضة يستقبل لاعبي المنتخب الوطني لرفع الأثقال | ماذا دار بينهم؟

بعد القبض عليها في إيران | 10 صور صادمة لشبيهة أنجلينا جولي

برفقة أبنائها.. مادونا تسبح مع حبيبها الأصغر بـ 36 عاما.. صور