كل ما تريد معرفته عن تمرد باهر المحمدي وعقوبة الـ 200 ألف جنيه

أكد إبراهيم فارس، عضو مجلس إدارة الإسماعيلي، أنه تم تغريم باهر المحمدي، لاعب الفريق مبلغ 200 ألف جنيه، وتقرر استبعاده من مباراة إنبي المقبلة.





وكان الإسماعيلي قرر توقيع عقوبة مالية على باهر المحمدي، بسبب عدم امتثاله للتحقيق بعد تصريحاته التي أدلى بها ورغبته في الرحيل عن النادي.





وقال فارس في تصريحات لفضائية تايم سبورتس "فوجئنا بتصريحات باهر المحمدي بشأن الرحيل عن الإسماعيلي، هو لاعب له خصوصية ودولي وأحد أبناء الإسماعيلية وقادة الفريق، والقيادة مسئولية".





وتابع "هناك عتاب كبير وشديد جدًا من مجلس الإدارة وجماهير الإسماعيلي تجاه باهر، لماذا تصرح في هذا التوقيت بعد أن عادت الروح للفريق؟ نحن في أحوج شيء لكي نصالح الجمهور ونصل لأبعد الخطوات في البطولة العربية ونأمل ونحلم بتحقيق اللقب".





وأضاف "أطالب لاعبي الإسماعيلي بتحقيق بطولة وبعد ذلك سننظر مطالب كل لاعب التي تأتي في مصلحة الجمهور والكيان، لكن لا يجوز التحدث في الثلث الأخير من البطولة".





وأكمل "باهر قائد الفريق وعمود أساسي ولا نية للاستغناء عنه تمامًا مهما كانت الضغوطات، لا يوجد شرط جزائي في عقد اللاعب معنا".



