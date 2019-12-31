أخبار الحوادث.. بسبب حذاء | مقتل عامل في مشاجرة بـ المرج.. ملابسات تسلق عارضة أزياء شهيرة للأهرامات

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من أخبار الحوادث المأساوية ضمت بين طياتها جرائم قتل ووقائع أخرى، وفيما يلي أهم ما جاء بها:
*لمرورها بضائقة مالية.. حبس فتاة وصديقها سرقا 3 خواتم مرصعة بالألماظ من شقيقتها فى الجمالية
قررت نيابة الجمالية الجزئية، حبس فتاة وصديقها ساعدته فى سرقة 3 خواتم مرصعة بالألماظ من منزل شقيقتها بدائرة القسم ، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
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*نكشف ملابسات فيديو تسلق مقتحمة مباراة ليفربول وتوتنهام العارية للأهرامات
كشفت مصادر أمنية أن مقطع الفيديو المتداول لعارضة الأزياء الروسية كينسي ولانسكي أثناء تسلقها الأهرامات تم نشره بعد سفرها خارج الأراضي المصرية.
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*بسبب حذاء | مقتل عامل وإصابة شقيقه في مشاجرة بـ المرج
شهد شارع المرج جريمة قتل بشعة عندما وقعت مشاجرة بين صاحب محل وسيدة استعانت بزوجها وشقيقه بسبب مشادة مع الأول لرفضه استرجاع حذاء نجلها.
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*قتيلة المصعد.. الأم دخلت للولادة فماتت طفلتها الكبرى في أسانسير.. والتحقيقات: أجريت له صيانة من 4 أيام
كشفت التحقيقات الأولية في واقعة مصرع طفلة داخل المصعد الخاص بإحدى العيادات التابعة للإدارة الصحية بكفر شكر والمنقول إليها مؤقتا الخدمات الطبية بمستشفى كفر شكر المركزي الخاضعة للتطوير حاليا، عن أن الأم من قرية هلا التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.
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*تفاصيل انقلاب سيارة ترحيلات بطريق الفيوم.. إصابة ضابط و5 أفراد و21 متهما
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات انقلاب سيارة ترحيلات بطريق الفيوم، حيث تبين أنها تابعة لقسم شرطة الوراق والحادث وقع بطريق الفيوم دائرة قسم ثالث أكتوبر، كما تبين أن الحادث أسفر عن إصابة ضابط مباحث و٥ أفراد شرطة و٢١ متهما من أصل ٢٦ بكدمات وكسور بأنحاء متفرقة من الجسد.
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*إخلاء سبيل 16 شخصا في أحداث الاعتداء على أتوبيسي نادى المصري
قررت النيابة العامة بدمياط، إخلاء سبيل 16 شخصًا هم المقبوض عليهم على خلفية المشاجرة التي شهدتها إحدى الاستراحات بين عدد من مشجعي النادي المصري وعدد من الأشخاص بعد مشادة كلامية مساء أمس وأسفر عنها تحطيم نوافذ أتوبيسين كانا يقلون الجماهير لمؤازرة فريقها أثناء مباراته مع بيراميدز ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لبطولة الكونفدرالية الأفريقية والتي انتهت لصالح بيراميدز.
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*السجن 5 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لمساعد رئيس حي مدينة نصر بتهمة الرشوة
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، "مجدى.م"، مساعد رئيس حي مدينة نصر، بالسجن المشدد 5 سنوات، وتغريمه 10 آلاف جنيه، في اتهامه بالرشوة.
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*نسيت كيس في التاكس.. القبض على تاجرة مخدرات في بني سويف
لم يتوقع سائق التاكس أن السيدة الصغيرة ذات الثامنة والعشرين عاما أن تكون تاجرة مخدرات.
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*لمرورها بضائقة مالية.. حبس فتاة وصديقها سرقا 3 خواتم مرصعة بالألماظ من شقيقتها فى الجمالية
قررت نيابة الجمالية الجزئية، حبس فتاة وصديقها ساعدته فى سرقة 3 خواتم مرصعة بالألماظ من منزل شقيقتها بدائرة القسم ، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا
*نكشف ملابسات فيديو تسلق مقتحمة مباراة ليفربول وتوتنهام العارية للأهرامات
كشفت مصادر أمنية أن مقطع الفيديو المتداول لعارضة الأزياء الروسية كينسي ولانسكي أثناء تسلقها الأهرامات تم نشره بعد سفرها خارج الأراضي المصرية.
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا
*بسبب حذاء | مقتل عامل وإصابة شقيقه في مشاجرة بـ المرج
شهد شارع المرج جريمة قتل بشعة عندما وقعت مشاجرة بين صاحب محل وسيدة استعانت بزوجها وشقيقه بسبب مشادة مع الأول لرفضه استرجاع حذاء نجلها.
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا
*قتيلة المصعد.. الأم دخلت للولادة فماتت طفلتها الكبرى في أسانسير.. والتحقيقات: أجريت له صيانة من 4 أيام
كشفت التحقيقات الأولية في واقعة مصرع طفلة داخل المصعد الخاص بإحدى العيادات التابعة للإدارة الصحية بكفر شكر والمنقول إليها مؤقتا الخدمات الطبية بمستشفى كفر شكر المركزي الخاضعة للتطوير حاليا، عن أن الأم من قرية هلا التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا
*تفاصيل انقلاب سيارة ترحيلات بطريق الفيوم.. إصابة ضابط و5 أفراد و21 متهما
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات انقلاب سيارة ترحيلات بطريق الفيوم، حيث تبين أنها تابعة لقسم شرطة الوراق والحادث وقع بطريق الفيوم دائرة قسم ثالث أكتوبر، كما تبين أن الحادث أسفر عن إصابة ضابط مباحث و٥ أفراد شرطة و٢١ متهما من أصل ٢٦ بكدمات وكسور بأنحاء متفرقة من الجسد.
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا
*إخلاء سبيل 16 شخصا في أحداث الاعتداء على أتوبيسي نادى المصري
قررت النيابة العامة بدمياط، إخلاء سبيل 16 شخصًا هم المقبوض عليهم على خلفية المشاجرة التي شهدتها إحدى الاستراحات بين عدد من مشجعي النادي المصري وعدد من الأشخاص بعد مشادة كلامية مساء أمس وأسفر عنها تحطيم نوافذ أتوبيسين كانا يقلون الجماهير لمؤازرة فريقها أثناء مباراته مع بيراميدز ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لبطولة الكونفدرالية الأفريقية والتي انتهت لصالح بيراميدز.
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا
*السجن 5 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لمساعد رئيس حي مدينة نصر بتهمة الرشوة
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، "مجدى.م"، مساعد رئيس حي مدينة نصر، بالسجن المشدد 5 سنوات، وتغريمه 10 آلاف جنيه، في اتهامه بالرشوة.
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا
*نسيت كيس في التاكس.. القبض على تاجرة مخدرات في بني سويف
لم يتوقع سائق التاكس أن السيدة الصغيرة ذات الثامنة والعشرين عاما أن تكون تاجرة مخدرات.
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا