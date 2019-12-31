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حوادث

توفي بسبب طلق ناري| أهالي مواطن يعتدون على العاملين بمستشفى قصر العيني

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 01:20 ص
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
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مصطفى الرماح
تعدى عدد من أهالى أحد الأشخاص، كان مصابا بطلق ناري، وتوفي في مستشفى قصر العيني الفرنساوي، منذ قليل، على العاملين بالمستشفى.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا من مستشفى قصر العيني الفرنساوي، يفيد باستقبال أحد الأشخاص "25 سنة- مندوب بإحدى شركات الشحن" ومقيم بدائرة القسم، مصابا بطلق ناري، ولا يمكن استجوابه.

وحددت الأجهزة الأمنية مرتكب الواقعة، وأمكن ضبطه، وبمواجهته؛ اعترف بارتكابها، نظرا لوجود خلافات بينه وبين المجني عليه وآخرين، وتم بإرشاده، ضبط السيارة والسلاح النارى المستخدمان فى ارتكاب الواقعة.

وفي أثناء تلقى المجنى عليه العلاج داخل المستشفى؛ توفى متأثرًا بإصابته، مما دفع عدد من أهليته إلى الاعتداء على عدد من العاملين به، وإتلاف بعض محتوياته؛ اعتقادا منهم بوفاته نتيجة لعدم تقديم الرعاية الطبية له على الوجه الأكمل.

تمكنت قوات الشرطة بنقطة تأمين المستشفى من السيطرة على الموقف وضبط الجناة.

واتخذت الإجراءات القانونية.
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