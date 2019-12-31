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أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع محمد بن زايد تداعيات القصف الأمريكي للعراق

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 07:40 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، إنه بحث خلال اتصال هاتفي مع ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، القصف الأمريكي الأخير على مواقع عسكرية تابعة لمليشيات عراقية موالية لإيران داخل العراق وسوريا.

وأوضح بومبيو في بيان له: "ناقشت مع ولي العهد السعودي الهجمات ضد قوات التحالف الدولي في العراق، والولايات المتحدة سترد بقوة على الهجمات الإيرانية".

وأضاف: "سنواصل العمل سويا لمواجهة سلوك إيران المزعزع للاستقرار"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة والسعودية ستواصلان العمل سويًا لمواجهة سلوك إيران الخبيث.

وضرب الجيش الأمريكي، مساء الأحد، مقارا لميليشيات عراقية موالية لإيران في كل من سوريا والعراق، مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، ردا على استهداف الميليشيات المتكرر للقوات الأميركية.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في بيان رسمي إن صواريخ الغارات الذي نفذتها طائرات حربية طالت 5 أهداف لما يسمى "كتائب حزب الله العراقي" الموالية لإيران، الذي يرتبط ارتباط وثيقا بالحرس الثوري، الذي أدرجته واشنطن على قائمة الإرهاب قبل أشهر.

وأدانت وزارة الخارجية العراقية، مساء أمس، الضربات الأمريكية، حيث شددت على أن العراق بلد مستقل، وعلى أنها ستقوم باستدعاء السفير الأمريكي في بغداد، وإبلاغه ما تقدم وكذلك سيتم التشاور مع الشركاء الأوروبيين المنضوين في التحالف الدولي لقتال تنظيم داعش للخروج بموقف موحد فيما يخص آليات العمل ومستقبل تواجد قوات التحالف في العراق.
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