أول تعليق من محامي كارلوس غصن على وصوله إلى لبنان

أعرب جونيشيرو هيروناكا، محامي كارلوس غصن، رئيس رينوـــ نيسان السابق، عن ذهوله لنبأ وجود موكله في لبنان



ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، أكد هيروناكا لـ الصحفيين، أنه لم يجر أي اتصال مع موكله منذ رحيله إلى لبنان في ظروف لا تزال غامضة.



وأضاف: "أنها مفاجأة تامة. إنني مذهول"، مؤكدا أنه لم يتلق اتصالا من غصن وعلم "من وسائل الإعلام أنه خرج من اليابان حيث كان ينتظر محاكمته بأربع تهم تتعلق بمخالفات مالية.



وأشار هيروناكا إلى أن هيئة الدفاع اليابانية عن غصن لديها جوازات سفره الفرنسي والبرازيلي واللبناني، بموجب بنود الإفراج عنه بكفالة.



وكان كارلوس غصن، وصل أمس إلى بيروت بعد قضائه أربعة أشهر في سجن ياباني، على خلفية اتهامه باختلاس أموال وسوء الأمانة في شركة رينو نيسان.



وأصدر غصن بيانًا بعدها قال فيه: "لم أفر من العدالة، لقد فررت من الظلم والاضطهاد السياسي"، حسبما نقلت عنه وكالة "رويترز".



وأضاف أنه "لم يعد رهينة لنظام قضائي ياباني مزور حيث يتم افتراض الذنب"، لافتا إلى إمكانه أخيرا التواصل بحرية مع وسائل الإعلام.



وكان شخص مقرّب من غصن، قد قال إنه وصل إلى لبنان يوم الاثنين، دون أن يذكر كيف وصل إلى لبنان.