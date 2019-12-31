إجراءات أمنية مشددة حول كنائس الوادى الجديد استعدادا لـ رأس السنة

تشهد كنائس الوادى الجديد التابعة لإيبارشية الوادى الجديد للأقباط الأرثوذكس إجراءات أمنية مشددة وذلك استعدادا لاحتفالات رأس السنة الميلادية.



حيث تم تعزيز الخدمات الأمنية والتمركزات بمحيط كنائس العذراء مريم بالخارجة ومقر مطرانية الوادى الجديد، وكذلك كنيسة الشهيد مارجرجس بالداخلة ومارمينا بالفرافرة.



بجانب تشديد تأمين الفنادق السياحية والمزارات المختلفة التى تشهد توافد وتواجد سائجين خلال الاحتفال برأس السنة، بالإضافة إلى تعزيز الخدمات بالمنشآت الحيوية والعامة خلال فترة الاحتفال برأس السنة.



وتشهد كنائس المحافظة توافدا كثيفا للأقباط وذلك للإحتفال برأس السنة الميلادية، حيث تقام الصلوات ورفع البخور والترانية الروحية، وعظة صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا ارسانيوس أسقف الوادى الجديد والواحات، وتسبحة القداس الالهي والاحتراس وذلك فى إطار الطقوس الكنسية التى يحرص عليها الأقباط فى رأس السنة الميلادية.

