AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إجراءات أمنية مشددة حول كنائس الوادى الجديد استعدادا لـ رأس السنة

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 02:07 م
صدى البلد
Advertisements
منصور ابو العلمين
تشهد كنائس الوادى الجديد التابعة لإيبارشية الوادى الجديد للأقباط الأرثوذكس إجراءات أمنية مشددة وذلك استعدادا لاحتفالات رأس السنة الميلادية.

حيث تم تعزيز الخدمات الأمنية والتمركزات بمحيط كنائس العذراء مريم بالخارجة ومقر مطرانية الوادى الجديد، وكذلك كنيسة الشهيد مارجرجس بالداخلة ومارمينا بالفرافرة.

بجانب تشديد تأمين الفنادق السياحية والمزارات المختلفة التى تشهد توافد وتواجد سائجين خلال الاحتفال برأس السنة، بالإضافة إلى تعزيز الخدمات بالمنشآت الحيوية والعامة خلال فترة الاحتفال برأس السنة.

وتشهد كنائس المحافظة توافدا كثيفا للأقباط وذلك للإحتفال برأس السنة الميلادية، حيث تقام الصلوات ورفع البخور والترانية الروحية، وعظة صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا ارسانيوس أسقف الوادى الجديد والواحات، وتسبحة القداس الالهي والاحتراس وذلك فى إطار الطقوس الكنسية التى يحرص عليها الأقباط فى رأس السنة الميلادية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البابا تواضروس يلتقي مع أساقفة وكهنة الوجه القبلي لخدمة الرعاية الاجتماعية

البابا تواضروس يكرم إيبارشية ملوي لفوزها بالمركز الأول في علم ابنك

أسقف الوادي الجديد يصلي الأحد الأول من كيهك بكنيسة العذراء بمقر المطرانية.. صور

السعودية تستعد لـ رأس السنة بمفاجأة هي الأولى في تاريخها | اعرف التفاصيل

هيئة الترفيه السعودية تنفي الترخيص للاحتفال برأس السنة الميلادية

فيديوجراف| هل تحتفل السعودية بأعياد رأس السنة الميلادية؟

ترشيحاتنا

نجوم الفن يحتفلون بالعام الجديد على طريقتهم الخاصة.. فيديو

التضامن: غدا صرف المعاشات لـ 8.28 مليون مواطن بقيمة 15.22 مليار جنيه

البورى يسجل 50 جنيها.. أسعار الأسماك اليوم 31 -12-2019

قلبك بحر مالح..آيتن عامر تحتفل بالكريسماس بوصلة رقص فى الشارع على أنغام المهرجانات

ضربة جديدة لـ بي إن سبورتس.. ظهور قناة بديلة لـ بي أوت كيو.. صور

إصابة جديدة تضرب ليفربول

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وفاته مباشرة.. فيديو لـ عجوز يسرع في كتابة وصيته على علبة مناديل

بعد زواج استمر 51 عامًا.. مسن يتبرع بكليته لزوجته بسبب تدهور صحتها

مرشات عطر ومصحف ونقود ذهبية.. كنوز أثرية من ذاكرة المتحف الإسلامي