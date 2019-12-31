AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد تأجيل قرار المحكمة العليا.. آمال نتنياهو بتشكيل الحكومة تتزايد

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 02:12 م
بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
Advertisements
سمر صالح
أعلنت المحكمة العليا في إسرائيل، تأجيل قرارها بشأن أهلية رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو لتشكيل الحكومة المقبلة.

وأنهت المحكمة جلستها التي عقدت اليوم الثلاثاء، للنظر في الالتماس الذي يطلب منع الرئيس الإسرائيلي، من تكليف عضو كنيست قُدمت ضده لائحة اتهام بارتكاب جرائم جنائية، بتشكيل الحكومة، في إشارة إلى نتنياهو.

وأجلت المحكمة موعد إصدارها للحكم إلى أجل غير مسمى، وقال القضاة للملتمسين "إنكم تعلمون أنه لا يوجد نص قانوني يمنع نتنياهو من الترشح للانتخابات، ليس بوسعنا معرفة نتائج الانتخابات المقبلة".

وأضافوا "ثم إن الكرة بعد ذلك ستذهب إلى رئيس الدولة. لماذا يجب مناقشة أهلية نتنياهو بتشكيل الحكومة الآن، مع أن هناك فرصة لمناقشتها لدى رئيس الدولة؟".

وتطلع الملتمسون، وهم أكثر من 70 شخصية من مجال التكنولوجيا والأمن والأكاديميا، إلى أن تقبل المحكمة التماسهم، ليقضوا بذلك على آمال نتنياهو، في حال فاز بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية، بأن يصبح رئيسا للحكومة، بعد الانتخابات الإسرائيلية التي ستجري في الـ2 من مارس المقبل، لتقديم لائحة اتهام ضده بملفات فساد.

ونظر 3 قضاة من المحكمة العليا في هذا الالتماس، وهم رئيسة المحكمة إستير حيوت، ونائبها حنان ميلتسر، والقاضي عوزي فوجلمان كما طلب الملتمسون أن يبدي المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت، مشورة بالقضية على الفور.

ورفض مندلبليت ذلك، لأنه يعتقد أنه ينبغي عليه اتخاذ موقفه بشأن هذه المسألة، بعد قرار المحكمة العليا وليس قبله وقال ممثلو مندلبليت في جلسة المحكمة "المستشار لا يريد الانزلاق في كل حفرة تحفر له".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النائب العام الإسرائيلي يعلن قراره ضد ملفات فساد نتنياهو

دوافع سياسية وعملية قذرة.. أول تعليق من نتنياهو على اتهامه بالفساد

نتنياهو متهم رسميا في الملفات 1000 و2000 و4000.. المدعي العام يصدر قراره النهائي.. ردود فعل مؤيدة لمندلبليت ومطالبات برحيل رئيس الوزراء.. الحصانة أو الاستقالة وربما الحرب.. خطوة نتنياهو المقبلة

بعد اتهامه بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.. هذه خيارات نتنياهو للهروب من التهم

بعد اتهام نتنياهو بالفساد رسميًا.. أول رد من جانتس

مفاجأة.. نتنياهو يعلن موقفه الرسمي من قرار محاكمته

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة يصدم الأهلي بشأن قيد كهربا فى الميركاتو الشتوي

قبل مواجهة الأهلي.. أزمة عنيفة بين ميدو وعادل عبد المنعم فى المقاصة

على رهان.. منافسة بين خلايجة عواجيز على تقليد زوجاتهم في الرقص

فضيحة أفريقية وريمونتادا إنجليزية وسقوط الأهلي بخماسية.. شاهد أبرز 5 مفاجآت مدوية في 2019

علي جمعة يوصي ببدء العام الجديد بترديد 10 أذكار تفتح لك أبواب الخير

بـ إطلالة شتوية.. مي عمر تخطف الأنظار في لندن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وفاته مباشرة.. فيديو لـ عجوز يسرع في كتابة وصيته على علبة مناديل

بعد زواج استمر 51 عامًا.. مسن يتبرع بكليته لزوجته بسبب تدهور صحتها

مرشات عطر ومصحف ونقود ذهبية.. كنوز أثرية من ذاكرة المتحف الإسلامي