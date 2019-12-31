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توك شو

كل عام وأنتم بخير.. أحمد موسى يهنئ المصريين بحلول 2020.. فيديو

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 08:12 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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هاني حسين
هنأ الإعلامي أحمد موسى، الشعب المصري بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" 4 ساعات ونستقبل العام الجديد 2020، وهذا عام الخير و الامن والبركة والسعادة على مصر ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" 2020 عام السعادة على كل مواطن يعيش في مصر وكل عام وحضراتكم طيبين".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" نحن نتابع فرحة الشعب المصري من مختلف أنحاء الجمهورية للاحتفال بليلة رأس السنة ".
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