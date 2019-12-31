كل عام وأنتم بخير.. أحمد موسى يهنئ المصريين بحلول 2020.. فيديو

هنأ الإعلامي أحمد موسى، الشعب المصري بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" 4 ساعات ونستقبل العام الجديد 2020، وهذا عام الخير و الامن والبركة والسعادة على مصر ".



وتابع الإعلامي أحمد موسى:" 2020 عام السعادة على كل مواطن يعيش في مصر وكل عام وحضراتكم طيبين".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" نحن نتابع فرحة الشعب المصري من مختلف أنحاء الجمهورية للاحتفال بليلة رأس السنة ".

