أحمد موسى: حسن حمدي ضيف على مسئوليتي.. الأربعاء.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن حسن حمدي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق في حلقة خاصة في " على مسئوليتي"، غدا الأربعاء.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" حسن حمدي هو من وضع بذرة مجال الإعلانات في مصر".



وتابع الإعلامي أحمد موسى:" حسن حمدي غير شكل الإعلانات في مصر وكان نجما في النادي الأهلي ومؤسسة الأهرام، وهو شخصية محترمة جدا".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" حسن حمدي أول من وضع إعلانات الطرق في مصر، وكان حجم الاعلانات في الأهرام اعلى من المواد التحريرية ونقل الأهرام نقلة نوعية في مجال الإعلانات".



ولفت الإعلامي أحمد موسى:" وفي فترة تواجد حسن حمدي بالأهرام كان دخل الأهرام من الإعلانات 1.7 مليار جنيه، وتعرض إلى حملات رهيبة لسنوات طويلة".

