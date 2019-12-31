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توك شو

أحمد موسى: حسن حمدي ضيف على مسئوليتي.. الأربعاء.. فيديو

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 08:17 م
حسن حمدي
حسن حمدي
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن حسن حمدي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق في حلقة خاصة في " على مسئوليتي"، غدا الأربعاء.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" حسن حمدي هو من وضع بذرة مجال الإعلانات في مصر".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" حسن حمدي غير شكل الإعلانات في مصر وكان نجما في النادي الأهلي ومؤسسة الأهرام، وهو شخصية محترمة جدا".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" حسن حمدي أول من وضع إعلانات الطرق في مصر، وكان حجم الاعلانات في الأهرام اعلى من المواد التحريرية ونقل الأهرام نقلة نوعية في مجال الإعلانات".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:" وفي فترة تواجد حسن حمدي بالأهرام كان دخل الأهرام من الإعلانات 1.7 مليار جنيه، وتعرض إلى حملات رهيبة لسنوات طويلة".
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