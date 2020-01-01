تناولوا وجبة كفتة وملوحة.. إصابة 9 أشخاص بتسمم غذائي في البحيرة

أصيب ٩ اشخاص أشخاص من أسرتين بدمنهوروابوحمص بحالة تسمم غذائي بعد تناولهم وجبة كفتة وسردين وتم نقل المصابين لقسم السموم بمستشفتى ايتاى البارود وكفر الدوار لإجراء الإسعافات اللازمة لهم وعلاجهم.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغان الأول من مركز شرطة دمنهور يفيد باستقبال مستشفى دمنهور التعليمى لكل من: "مسعد ح.غ" 35 عاما وزوجته "سمر م.ب" 30 عاما، وأبنائهم "فاطمة 10 سنوات ومى 7 سنوات وملك 5 سنوات"، جميعهم مقيمون بمنطقة شبرا بدمنهور مصابين بحالة تسمم غذائي نتيجة تناول وجبة كفتة بالمنزل.



وكان البلاغ الثانى من مركز شرطة أبو حمص، يفيد بوصول المستشفى كل من "نجاح.ح.أ" 45 عامًا "، و"ولاء.ص.ح.أ" 27 عامًا، وشقيقها أحمد 24 عاما، و"إسحاق ع.أ" عام ونصف، مصابين بحالة تسمم نتيجة تناولهم ملوحة سردين.



وتم عمل الإسعافات الأولية للمصابين وتحويلهم لقسم السموم بمستشفى ايتاى البارود و كفر الدوار العام، لتلقي العلاج اللازم ..وتحرر المحضران اللازمان للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.